Potrebbe essere davvero il colpo destinato a infiammare l'estate, di quelli capaci di stravolgere gli equilibri del calcio europeo da un giorno all'altro. Il futuro di Vinicius Jr. a Madrid non è mai stato così incerto e ricco di insidie, soprattutto ora che il fuoriclasse brasiliano si appresta a varcare la soglia dell'ultimo anno di contratto con le Merengues. Nel centro di allenamento dei Blancos nei corridoi della dirigenza la situazione è chiarissima e non ammette esitazioni: per evitare il rischio concreto e disastroso di veder partire la propria stella a parametro zero tra soli dodici mesi, restano soltanto due opzioni sul tavolo, ovvero trovare un accordo in extremis per il prolungamento oppure venderlo subito al miglior offerente.

In questo scenario già bollente si è inserito con grandissima decisione l'Arsenal. Oltre Manica fanno maledettamente sul serio e non si nascondono più. Dopo le primissime indiscrezioni filtrate con discrezione nei giorni scorsi, le conferme si sono rincorse rapidamente tra i quotidiani e, soprattutto da Sky Sport UK: i Gunners avrebbero già fatto sapere all'entourage del ventiseicenne di essere pronti a presentare una prima proposta ufficiale da capogiro per strapparlo al Real Madrid.

Vinicius Jr.: mesi di stallo e la contromossa di Florentino Perez

A Madrid, tuttavia, non si ha la minima intenzione di rimanere a guardare mentre gli inglesi tentano lo. La risposta della Casa Blanca non si è fatta attendere ed è arrivata con la forza di un contropiede perfetto per provare a blindare il proprio gioiello.

MADRID, SPAGNA – 14 maggio 2026: Il presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, reagisce prima della partita della Liga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo, disputata allo Stadio Santiago Bernabéu il 14 maggio 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Consapevole delle manovre sempre più insistenti sull'asse Londra-Madrid, la dirigenza guidata da Florentino Pérez ha recapitato all'attaccante una nuova proposta formale di rinnovo contrattuale nel tentativo disperato di convincerlo a rimanere al Santiago Bernabéu. Una mossa strategica giunta dopo mesi di trattative estenuanti, rimaste a lungo bloccate e senza grossi passi in avanti tra il club e i rappresentanti del calciatore.

Sbarcato in Spagna nell'estate del 2018 appena diciottenne dal Flamengo per un investimento da 45 milioni di euro, Vinicius ha scalato le gerarchie fino a diventare un pilastro imprescindibile delle vittorie dei Blancos, arrivando a toccare una valutazione astronomica da 140 milioni di euro.

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I numeri, d'altra parte, raccontano alla perfezione l'impatto devastante dell'esterno offensivo: solo nell'ultima stagione ha messo a segnoe servitoinufficiali. Perdere un giocatore di questo peso specifico rappresenterebbe un colpo durissimo per le ambizioni del Real, ed è esattamente per questo che la battaglia diplomatica e di mercato tra la capitale spagnola e i quartieri alti di Londra è appena entrata nel vivo.