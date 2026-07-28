L'Arsenal fa sul serio per Vinicius Jr., ma il Real Madrid risponde proponendo un nuovo contratto al brasiliano.

Danilo Loda
VINICIUS DE PAUL

Il derby delle frecciate De Paul-Vinicius: ecco le immagini!

Potrebbe essere davvero il colpo destinato a infiammare l'estate, di quelli capaci di stravolgere gli equilibri del calcio europeo da un giorno all'altro. Il futuro di Vinicius Jr. a Madrid non è mai stato così incerto e ricco di insidie, soprattutto ora che il fuoriclasse brasiliano si appresta a varcare la soglia dell'ultimo anno di contratto con le Merengues. Nel centro di allenamento dei Blancos nei corridoi della dirigenza la situazione è chiarissima e non ammette esitazioni: per evitare il rischio concreto e disastroso di veder partire la propria stella a parametro zero tra soli dodici mesi, restano soltanto due opzioni sul tavolo, ovvero trovare un accordo in extremis per il prolungamento oppure venderlo subito al miglior offerente.

CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports

In questo scenario già bollente si è inserito con grandissima decisione l'Arsenal. Oltre Manica fanno maledettamente sul serio e non si nascondono più. Dopo le primissime indiscrezioni filtrate con discrezione nei giorni scorsi, le conferme si sono rincorse rapidamente tra i quotidiani e, soprattutto da Sky Sport UK: i Gunners avrebbero già fatto sapere all'entourage del ventiseicenne di essere pronti a presentare una prima proposta ufficiale da capogiro per strapparlo al Real Madrid.

Vinicius Jr.: mesi di stallo e la contromossa di Florentino Perez

A Madrid, tuttavia, non si ha la minima intenzione di rimanere a guardare mentre gli inglesi tentano lo sgarbo del secolo. La risposta della Casa Blanca non si è fatta attendere ed è arrivata con la forza di un contropiede perfetto per provare a blindare il proprio gioiello.

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports
MADRID, SPAGNA – 14 maggio 2026: Il presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, reagisce prima della partita della Liga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo, disputata allo Stadio Santiago Bernabéu il 14 maggio 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Consapevole delle manovre sempre più insistenti sull'asse Londra-Madrid, la dirigenza guidata da Florentino Pérez ha recapitato all'attaccante una nuova proposta formale di rinnovo contrattuale nel tentativo disperato di convincerlo a rimanere al Santiago Bernabéu. Una mossa strategica giunta dopo mesi di trattative estenuanti, rimaste a lungo bloccate e senza grossi passi in avanti tra il club e i rappresentanti del calciatore.

Sbarcato in Spagna nell'estate del 2018 appena diciottenne dal Flamengo per un investimento da 45 milioni di euro, Vinicius ha scalato le gerarchie fino a diventare un pilastro imprescindibile delle vittorie dei Blancos, arrivando a toccare una valutazione astronomica da 140 milioni di euro.

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I numeri, d'altra parte, raccontano alla perfezione l'impatto devastante dell'esterno offensivo: solo nell'ultima stagione ha messo a segno 22 reti e servito 14 assist in 53 presenze ufficiali. Perdere un giocatore di questo peso specifico rappresenterebbe un colpo durissimo per le ambizioni del Real, ed è esattamente per questo che la battaglia diplomatica e di mercato tra la capitale spagnola e i quartieri alti di Londra è appena entrata nel vivo.

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