L'Arsenal vuole confermarsi sugli altissimi livelli toccati nella stagione passata. La squadra di Mikel Arteta ha dominato la Premier League, nonostante uno sgambetto tentato da Pep Guardiola ed è arrivata in finale di Champions League. La sfida contro il Paris Saint-Germain è terminata 1-1 nei tempi regolamentari e in quelli supplementari, ma è stata poi persa ai calci di rigore. Le squadre in Premier League stanno continuando a spendere cifre ingenti per portarsi a casa ogni talento esistente. Dal Manchester City e le 100 milioni di sterline per Elliot Anderson, fino al Chelsea e ai 138 milioni di euro per Morgan Rogers, passando per il doppio colpo Andrey Santos-Youri Tielemans del Manchester United (più di 100 milioni di euro in due). L'Arsenal ha bisogno di rinforzarsi per proteggere il proprio trono inglese ma anche per conquistare quello europeo. Così, la dirigenza dei Gunners è attiva su più fronti per donare a Mikel Arteta una delle migliori rose dell'élite calcistica.

Vinicius Jr è il nuovo obiettivo dell'Arsenal

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Il brasiliano Vinícius Júnior saluta i tifosi dopo la vittoria nell'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã, il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Il calciomercato dei Gunners è partito con il riscatto di Piero Hincapié dal Bayer Leverkusen ed è proseguito con la cessione di Leo Trossard al Besiktas, con il conseguente acquisto di Christian Tzolis dal Club Brugge per 40 milioni di euro. Tuttavia, mancano ancora alcune pedine tra centrocampo e attacco. Se il club di Londra tornerà alla carica per Bruno Guimarães nelle prossime settimane (con cifre oltre i 70 milioni di euro), oggi è uscita una voce parecchio indicativa delle ambizioni di Arteta & Co.

🚨 LE CLUB TRAVAILLE À LA VENUE DE VINICIUS !!!!



Sa situation contractuelle est un élément clé, le Real craint un départ libre l’année prochaine.



Via @David_Ornstein pic.twitter.com/mL8QkQMZSW — Arsenal FC 🇫🇷 (@ArsenalFansFR) July 25, 2026

Osservando le mosse del Real Madrid (vicini Diomande e Rodri), l'Arsenal ha fiutato l'occasione per avvicinarsi ai Blancos, proprio tramite un loro giocatore. Secondo quanto riportato dall'autorevole David Ornstein di The Athletic, i Gunners sarebbero fortemente interessati a Vinicius Jr, seppur finora non ci siano stati contatti fra i due club. L'ala del Real Madrid ha un solo anno di contratto rimasto coi Blancos e non ci sono indicazioni su un suo possibile rinnovo. Vinicius Jr ha disputato un ottimo Mondiale (4 gol), ma il suo spazio nella capitale spagnola potrebbe essere messo in discussione con José Mourinho, Mbappé e il possibile arrivo di Diomande.