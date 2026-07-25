Quando si ha talento, nel calcio si sa prima o poi le offerte importanti arrivano. Ben lo sa Yan Diomandè che a soli 19 anni vive un momento importante della sua carriera, attualmente al Lipsia, in Germania e con alle spalle un gran Mondiale con la propria Nazionale. Non a caso, infatti, è nel mirino di alcuni top club europei. Nelle scorse settimane varie offerte sono arrivate alla corte del club Red Bull tra le quali il Liverpool con una base di 100 milioni per il 19enne ivoriano, offerta che però è stata rispedita al mittente siccome il club tedesco richiede almeno 130 milioni.

MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Florentino Perez, Presidente del Real Madrid, presente alla partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo allo stadio Santiago Bernabeu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Inserimento del Real Madrid, Florentino ci prova

Ma come riportato anche dal quotidianoil Real Madrid, che non poteva mancare nella corsa ad un giovane talento, si inserisce con prepotenza tra il Liverpool che come detto ha già presentato un'offerta e ilseppur non avendo ancora intavolato trattative con il Lipsia, ha il benestare del giocatore con il quale ha già una base di accordo per una prezzi esorbitanti.

La corsa al talento è appena iniziata: sarà il trasferimento che smuoverà il mercato ancora un po' stantio e per il Real potrebbe essere il profilo migliore sulla piazza per crescita e potenziale futuro. Questo tipo di giocatori sono i più visionati dalla squadra madrilena per politica interna sui giocatori e Diomandè è stato uno dei primi ad essere visionato dal Real ancor prima che iniziasse il Mondiale e che il calciatore ivoriano mettesse in risalto tutte le sue qualità.

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Una corsa a più club che sarà lunga, le richieste del Lipsia sono alte e convincerli non sarà facile, il giocatore, come detto, gradisce la destinazione francese ma il club spagnolo cercherà di fare il possibile per convincerlo ad approdare alla corte diche lo attende a braccia aperte.