Il calciatore non le manda a dire
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L'attaccante spagnolo Borja Mayoral tramite un'intervista a Marca, ha ricordato il suo passato al Real Madrid e ha speso parole anche nei confronti do Josè Mourinho, allenatore dei Blancos nel periodo in cui anche Mayoral faceva parte della squadra. Attualmente al Getafe, Mayoral, ha dapprima elogiato l'ex allenatore in particolar modo sui metodi di allenamento: "Quello che mi è piaciuto di più, soprattutto, è stato l'allenamento. Erano molto competitivi e divertenti. Anche se la mia situazione non era ideale, mi sono davvero divertito ad allenarmi con lui", dichiara piccato il calciatore.
"Non sa perdere", l'attacco di MayoralContinuando l'intervista, l'attaccante spagnolo ha rivelato che il suo lavoro in squadra era molto apprezzato dal mister portoghese e che avesse rilasciato anche belle parole nei confronti proprio di Mayoral: "Dalle conversazioni che abbiamo avuto e da alcune cose che mi ha detto prima di certe partite, ho sentito che teneva al mio lavoro" inoltre ricorda con piacere che: "In un'occasione, commentò che meritavo di giocare molto prima e parlò molto bene di me in una conferenza stampa".
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