L'attaccante spagnolo Borja Mayoral tramite un'intervista a Marca, ha ricordato il suo passato al Real Madrid e ha speso parole anche nei confronti do Josè Mourinho, allenatore dei Blancos nel periodo in cui anche Mayoral faceva parte della squadra. Attualmente al Getafe, Mayoral, ha dapprima elogiato l'ex allenatore in particolar modo sui metodi di allenamento: "Quello che mi è piaciuto di più, soprattutto, è stato l'allenamento. Erano molto competitivi e divertenti. Anche se la mia situazione non era ideale, mi sono davvero divertito ad allenarmi con lui", dichiara piccato il calciatore.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 21 OTTOBRE: José Mourinho, allenatore del Benfica, reagisce durante la partita MD3 della fase di campionato UEFA Champions League 2025/26 tra Newcastle United FC e SL Benfica allo St James' Park il 21 ottobre 2025 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

"Non sa perdere", l'attacco di Mayoral

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