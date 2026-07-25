Il calciatore non le manda a dire

Andrea Cauzio
Mourinho

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L'attaccante spagnolo Borja Mayoral tramite un'intervista a Marca, ha ricordato il suo passato al Real Madrid e ha speso parole anche nei confronti do Josè Mourinho, allenatore dei Blancos nel periodo in cui anche Mayoral faceva parte della squadra. Attualmente al Getafe, Mayoral, ha dapprima elogiato l'ex allenatore in particolar modo sui metodi di allenamento: "Quello che mi è piaciuto di più, soprattutto, è stato l'allenamento. Erano molto competitivi e divertenti. Anche se la mia situazione non era ideale, mi sono davvero divertito ad allenarmi con lui", dichiara piccato il calciatore.

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Benfica Real Madrid
NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 21 OTTOBRE: José Mourinho, allenatore del Benfica, reagisce durante la partita MD3 della fase di campionato UEFA Champions League 2025/26 tra Newcastle United FC e SL Benfica allo St James' Park il 21 ottobre 2025 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

"Non sa perdere", l'attacco di Mayoral

Continuando l'intervista, l'attaccante spagnolo ha rivelato che il suo lavoro in squadra era molto apprezzato dal mister portoghese e che avesse rilasciato anche belle parole nei confronti proprio di Mayoral: "Dalle conversazioni che abbiamo avuto e da alcune cose che mi ha detto prima di certe partite, ho sentito che teneva al mio lavoro" inoltre ricorda con piacere che: "In un'occasione, commentò che meritavo di giocare molto prima e parlò molto bene di me in una conferenza stampa".
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L'intervista di Mayoral però non è stata tutta elogi nei confronti di mister Mourinho siccome ricorda con negatività alcune affermazioni post sconfitta dell' allenatore e le difficoltà nel gestirle post gara: "Cosa mi è piaciuto di meno? Forse un po' perché non sapeva perdere, faceva commenti dentro lo spogliatoio che non mi piacevano. Non solo per me, ma anche per altri colleghi. Capisco che sia una persona molto competitiva e che, sotto il caldo, possiamo tutti dire qualcosa, ma credo che il rispetto per le persone debba sempre essere sopra tutto". Insomma, un mix tra elogi e critiche che, conoscendo Mourinho avranno sicuramente risposta.

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