Federico Valverde non nasconde l'entusiasmo per l'inizio della nuova avventura agli ordini di José Mourinho. Il centrocampista uruguaiano ha espresso tutta la sua ammirazione nei confronti dell'allenatore portoghese, sottolineando la volontà di sfruttare ogni momento a disposizione per crescere sia come calciatore che come persona.

Le parole di Valverde al rientro in campo dopo il Mondiale

Attraverso alcune dichiarazioni rilasciate nelle prime ore di lavoro con il nuovo tecnico ai canali ufficiali del club, Valverde ha spiegato di essere pronto ad ascoltare ogni consiglio che Mourinho potrà offrirgli durante la stagione: "Sono impaziente di imparare da José Mourinho e sono pronto a provare ad ascoltare ogni consiglio che mi darà". Ha dichiarato il centrocampista, evidenziando il rispetto nei confronti di uno degli allenatori più vincenti del calcio internazionale.

Valverde ha poi aggiunto di voler sfruttare al massimo ogni istante trascorso sul campo insieme al tecnico e al suo staff: "Voglio ottenere il massimo da ogni secondo, da ogni minuto di allenamento che condividerò con lui e con il suo staff a partire da oggi", ha spiegato. Parole che testimoniano la grande voglia di mettersi in gioco e di continuare il proprio percorso di crescita sotto la guida dell'allenatore portoghese, famoso per la sua capacità di incidere sul carattere e sulla mentalità dei propri giocatori.

🤍🫱🏻‍🫲🏼 Fede Valverde: “I’m eager to learn from José Mourinho, ready to try and listen to every piece of advice he gives me”.



“To get the most out of every second, every minute of training I get to share with him and his coaching staff starting today” 🤍



“I’m going to try to… pic.twitter.com/Trw6F4gJWM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2026

Il centrocampista uruguaiano ha infatti ribadito che il suo obiettivo non è soltanto migliorare dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche umano: "Cercherò di imparare, di crescere come calciatore e come persona. Penso che sia una persona davvero speciale dalla quale posso imparare tantissimo", ha concluso.

Le dichiarazioni di Valverde rappresentano un'importante attestazione di stima nei confronti di Mourinho e confermano il clima di grande entusiasmo che accompagna l'inizio di questa nuova esperienza. Per il centrocampista si apre ora una stagione ricca di aspettative, con la convinzione che lavorare al fianco di un allenatore del calibro dello Special One possa rappresentare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera. L'intesa tra i due riparte dunque dall'umiltà e dalla voglia di migliorarsi, ingredienti che Valverde considera fondamentali per continuare a crescere ai massimi livelli del calcio internazionale.