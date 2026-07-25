Come ogni sessione di calciomercato che si rispetti, il vortice delle indiscrezioni alimenta costantemente innumerevoli voci sulle trattative milionarie turche. Il Fenerbahçe ha da sempre abituato i propri tifosi a grandissimi colpi provenienti dal calcio europeo di prima fascia, e quest'anno la stampa internazionale ha accostato alla società gialloblù giocatori del calibro di Ermedin Demirovic e, soprattutto, Rafa Leão. La dirigenza del club turco, però, bolla tutte queste indiscrezioni come pure invenzioni mediatiche, tanto da pubblicare un durissimo comunicato ufficiale sul proprio sito web per fare immediata chiarezza.

Il Fenerbahçe definisce completamente infondate le notizie diffuse dai giornali riguardo un interesse per l'attaccante dello Stoccarda: "Le notizie diffuse oggi dalla stampa, secondo cui il nostro club sarebbe interessato a Ermedin Demirović dello Stoccarda, sono completamente infondate. Il Fenerbahçe non ha in corso alcuna iniziativa di mercato per il giocatore in questione". Subito dopo, la società turca smentisce con estrema fermezza anche le insistenti e clamorose voci sul talento del Milan, spazzando via le fantasie su una presunta offerta monstre da 100 milioni di euro complessivi: "Allo stesso modo, le affermazioni secondo cui avremmo fatto un'offerta di circa 100 milioni di euro, tra cartellino e ingaggio, per Rafael Leão non riflettono la realtà. Non abbiamo presentato alcuna proposta in tal senso né al giocatore né al suo club".

L'unico grande obiettivo stagionale

Archiviate le speculazioni di, la dirigenza sposta immediatamente l'attenzione sulle realisportive della squadra di. Il gruppo guidato dallotecnico ha un solo grandein testa e non intende disperdere preziose energie mentali dietro i titoli dei giornali. Il focus totale delsi concentra esclusivamente sul campo e sull'imminenteeuropeo che deciderà le sorti di questo intenso inizio di stagione.

L'obiettivo primario ed esclusivo del club, in questo preciso istante, consiste nel preparare al meglio la delicatissima partita di ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Champions League. La squadra turca incrocerà i tacchetti contro i polacchi del Górnik Zabrze e punta a superare l'ostacolo senza distrazioni: "Il nostro unico obiettivo è la partita di ritorno che giocheremo contro il Górnik Zabrze nel secondo turno preliminare di UEFA Champions League e superare il turno", ribadisce con forza la nota societaria.

ISTANBUL, TURCHIA - 21 LUGLIO: Tifosi del Fenerbahçe durante la partita di andata del secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2026/27 tra Fenerbahçe SK e Górnik Zabrze, disputata al Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi il 21 luglio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

L'appello ai tifosi contro le speculazioni

Ildiramato dalla stanza dei bottoni del club disi conclude con un appello accorato e perentorio rivolto direttamente alla propria caldissima. La dirigenza chiede esplicitamente al popolo gialloblù di fareattorno alla squadra e di non dare alcun credito a queste pericolosemediatiche. Ilaccusa duramente le false indiscrezioni di volerl'ambiente in un momento cruciale, inventandodel tutto inesistenti o accostando alla compagine turca giocatori che non fanno assolutamente parte della loro rigorosa agenda di. Il comunicato lancia un monito chiarissimo ai naviganti e ai fan: "In questo periodo, chiediamo vivamente di non dare credito alle affermazioni volte a distrarre i nostri tifosi con notizie speculative, che spacciano per vere iniziative di mercato inesistenti o che sfruttano giocatori non presenti nella nostra agenda". Discorso chiuso e palla al centro. Ilpensa unicamente al rettangolo verde.