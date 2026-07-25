Il Fenerbahçe smentisce con un duro comunicato le voci su Rafael Leão e Demirovic. Il club turco nega la maxi-offerta da 100 milioni per il portoghese
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Come ogni sessione di calciomercato che si rispetti, il vortice delle indiscrezioni alimenta costantemente innumerevoli voci sulle trattative milionarie turche. Il Fenerbahçe ha da sempre abituato i propri tifosi a grandissimi colpi provenienti dal calcio europeo di prima fascia, e quest'anno la stampa internazionale ha accostato alla società gialloblù giocatori del calibro di Ermedin Demirovic e, soprattutto, Rafa Leão. La dirigenza del club turco, però, bolla tutte queste indiscrezioni come pure invenzioni mediatiche, tanto da pubblicare un durissimo comunicato ufficiale sul proprio sito web per fare immediata chiarezza.
Il Fenerbahçe definisce completamente infondate le notizie diffuse dai giornali riguardo un interesse per l'attaccante dello Stoccarda: "Le notizie diffuse oggi dalla stampa, secondo cui il nostro club sarebbe interessato a Ermedin Demirović dello Stoccarda, sono completamente infondate. Il Fenerbahçe non ha in corso alcuna iniziativa di mercato per il giocatore in questione". Subito dopo, la società turca smentisce con estrema fermezza anche le insistenti e clamorose voci sul talento del Milan, spazzando via le fantasie su una presunta offerta monstre da 100 milioni di euro complessivi: "Allo stesso modo, le affermazioni secondo cui avremmo fatto un'offerta di circa 100 milioni di euro, tra cartellino e ingaggio, per Rafael Leão non riflettono la realtà. Non abbiamo presentato alcuna proposta in tal senso né al giocatore né al suo club".
L'unico grande obiettivo stagionaleArchiviate le speculazioni di mercato, la dirigenza sposta immediatamente l'attenzione sulle reali priorità sportive della squadra di Istanbul. Il gruppo guidato dallo staff tecnico ha un solo grande traguardo in testa e non intende disperdere preziose energie mentali dietro i titoli dei giornali. Il focus totale del Fenerbahçe si concentra esclusivamente sul campo e sull'imminente impegno europeo che deciderà le sorti di questo intenso inizio di stagione.
Kamuoyunun Bilgisine— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 25, 2026
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L'obiettivo primario ed esclusivo del club, in questo preciso istante, consiste nel preparare al meglio la delicatissima partita di ritorno del secondo turno preliminare di UEFA Champions League. La squadra turca incrocerà i tacchetti contro i polacchi del Górnik Zabrze e punta a superare l'ostacolo senza distrazioni: "Il nostro unico obiettivo è la partita di ritorno che giocheremo contro il Górnik Zabrze nel secondo turno preliminare di UEFA Champions League e superare il turno", ribadisce con forza la nota societaria.
L'appello ai tifosi contro le speculazioniIl comunicato diramato dalla stanza dei bottoni del club di Istanbul si conclude con un appello accorato e perentorio rivolto direttamente alla propria caldissima tifoseria. La dirigenza chiede esplicitamente al popolo gialloblù di fare scudo attorno alla squadra e di non dare alcun credito a queste pericolose speculazioni mediatiche. Il Fenerbahçe accusa duramente le false indiscrezioni di voler destabilizzare l'ambiente in un momento cruciale, inventando trattative del tutto inesistenti o accostando alla compagine turca giocatori che non fanno assolutamente parte della loro rigorosa agenda di calciomercato. Il comunicato lancia un monito chiarissimo ai naviganti e ai fan: "In questo periodo, chiediamo vivamente di non dare credito alle affermazioni volte a distrarre i nostri tifosi con notizie speculative, che spacciano per vere iniziative di mercato inesistenti o che sfruttano giocatori non presenti nella nostra agenda". Discorso chiuso e palla al centro. Il Fenerbahçe pensa unicamente al rettangolo verde.
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