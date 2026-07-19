Il portoghese è in uscita ma al momento non si registrano movimenti concreti
Rafael Leao è il nome più caldo in casa Milan. Il portoghese tra qualche giorno raggiungerà i compagni per la preparazione al campionato ma ancora ci sono molti dubbi sul suo futuro. Il numero 10 rossonero ha espresso la sua volontà di lasciare Milano e la dirigenza è pronta ad accontentarlo ma senza "svenderlo". Al momento non sono ancora arrivate proposte convincenti e senza una cessione il mercato del Milan rischia di subire una brusca frenata. Ecco la situazione.
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