Luca Paesano

| Caporedattore

Giornalista pubblicista dal 2024, laureato in Culture Digitali e della Comunicazione alla 'Federico II' di Napoli. Corro dietro ad un pallone che rotola fin da quando ero bambino, parlo e scrivo di calcio, analizzo e critico tanto. A volte troppo. Ho iniziato il mio percorso scrivendo per Sport del Sud, con cui ho raccontato il terzo scudetto del Napoli. Il quarto invece l'ho vissuto da inviato per SpazioNapoli ed il network di Rompipallone. A quanto pare, porto bene! Ho contribuito a qualche passaggio del saggio "A scuola da De Laurentiis", scritto da Vincenzo Imperatore.