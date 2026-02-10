Luca Paesano

Gullit sulla crisi dell'Italia: "Troppi stranieri? C'erano già quando giocavo io! Il problema è un altro"
L'analisi dell'ex Pallone d'Oro
Giornalista pubblicista dal 2024, laureato in Culture Digitali e della Comunicazione alla 'Federico II' di Napoli. Corro dietro ad un pallone che rotola fin da quando ero bambino, parlo e scrivo di calcio, analizzo e critico tanto. A volte troppo. Ho iniziato il mio percorso scrivendo per Sport del Sud, con cui ho raccontato il terzo scudetto del Napoli. Il quarto invece l'ho vissuto da inviato per SpazioNapoli ed il network di Rompipallone. A quanto pare, porto bene! Ho contribuito a qualche passaggio del saggio "A scuola da De Laurentiis", scritto da Vincenzo Imperatore.
L'analisi dell'ex Pallone d'Oro
La conferenza stampa del tecnico del Napoli
Il racconto della partita
Terza sconfitta in 4 partite
Le critiche sui social
Le parole del tecnico
Il Kun dovrà operarsi
La denuncia dalla Bosnia
Il commento dell'allenatore grigiorosso
Le ultime sull'infortunio
Il nuovo tecnico si presenta
Cesena, esonerato Mignani: in arrivo Ashley Cole [caption id="attachment_361438" align="alignnone" width="300"] DERBY, INGHILTERRA - 13 OTTOBRE: Ashley Cole, vice allenatore della nazionale inglese, e…
Le parole del tecnico nel post match
Il tecnico granata in conferenza stampa
Le dichiarazioni del tecnico partenopeo
Il racconto della partita del Maradona
Il difensore della Juve torna sul suo passato rossonero
Le parole dell'ex rossonero
Le parole del tecnico rossonero
Il croato potrebbe prolungare la sua avventura
CR7 entra nella società
Il centrocampista inglese dovrà operarsi
I rossoneri mai così bene
Un successo fondamentale per la squadra di Allegri
In panchina due giovani della Primavera
Le parole del difensore belga
Le parole del tecnico del Como
Le parole del tecnico del Napoli
Decisivi gli errori di Lukaku e Lobotka
Problema muscolare per l'algerino