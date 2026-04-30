La squadra di Massimiliano Allegri va in trasferta in casa del Sassuolo, una delle squadre più ostiche per la storia recente dei rossoneri
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Domenica pomeriggio, alle ore 15, il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena a Reggio Emilia, dove affronterà il Sassuolo, match valevole per la 35^ giornata di Serie A. I rossoneri cercano una vittoria per avvicinare il traguardo chiamato Champions League. Per farlo, però, dovranno superare un campo che evoca bei ricordi (la vittoria dello scudetto nel 2022), ma i neroverdi negli ultimi anni non sono stati sempre così facili da affrontare.
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