L'avventura dell'Uzbekistan ai Mondiali termina in modo inglorioso con zero punti e tre pesanti sconfitte contro Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. La nazionale asiatica incassa undici reti e segna solo due gol durante le tre partite della fase a gironi. Fabio Cannavaro si presenta in conferenza stampa a Tashkent e lancia accuse durissime, difendendo in maniera orgogliosa il proprio lavoro. Il tecnico napoletano denuncia la presenza di una vera e propria talpa all'interno dello spogliatoio, un soggetto intento a provocare fughe di notizie e a far uscire informazioni false. L'allenatore usa esplicitamente il termine ratto per definire chi diffonde bugie su stipendi e giocatori. Cannavaro punta il dito contro i media locali, lamentando un trattamento ostile dovuto unicamente al suo status di straniero.

Le bugie sul cibo e lo stipendio

Il cinquantaduenne smonta pezzo per pezzo tutte le falsecircolate nelle ultime settimane. L'ex difensore smentisce categoricamente la diceria sulesclusivamente italiano imposto alla squadra: "Io sono italiano, ma non posso mangiare le pappardelle al ragù tutti i giorni". L'allenatore spiega di servire regolarmente ai giocatori il, piatto nazionale, e cibo pakistano, seguendo un normale protocolloeuropeo supervisionato da unspagnolo. Il mister chiarisce con forza anche la questione, negando di percepire un mega ingaggio da quattro milioni di euro all'anno.rivela i dettagli dell'accordo con la federazione. L'ex difensore pagai membri del proprio staff e ringrazia, il quale lavora come collaboratore a titolo totalmenteper aiutare i ragazzi a migliorare.

TASHKENT, UZBEKISTAN - 30 MARZO: Fabio Cannavaro, commissario tecnico dell'Uzbekistan, osserva il campo prima dell'amichevole internazionale tra Uzbekistan e Venezuela, il 30 marzo 2026 a Tashkent, Uzbekistan. (Foto di Anvar Ilyasov/Getty Images)

La difesa appassionata dei giocatori

Nonostante le feroci critiche, ilblinda la squadra e guarda al futuro, forte di un contratto valido fino alcon opzione per altri due anni. L'allenatore erige un vero e proprio muro a protezione del gruppo: "Potete attaccare me, nessun problema, ma non i miei giocatori".rivendica l'impegno impeccabile dei suoi ragazzi e ricorda a tutti le enormistrutturali del movimento calcistico locale per contestualizzare le recenti sconfitte. Il tecnico sottolinea un dato inequivocabile. La nazionale vanta un solo calciatore impegnato nei cinque principali campionati europei, mentre il resto della rosa milita nel c, ao in. L'ex Pallone d'Oro chiede quindi realismo e ribadisce il suo unico obiettivo, ovvero proteggere i calciatori e cercare di farlicontinuamente.