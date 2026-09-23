Tijjani Reijnders torna a parlare del suo addio al Manchester City. Dopo aver speso fior fior di quattrini per prelevare il talento olandese dal Milan (offrendogli addirittura un contratto quinquennale), i Citizens hanno salutato l'ex rossonero dopo appena una stagione, non proprio brillante, con il centrocampista volato in Arabia Saudita, al ricco club dell'Al-Qadsiah. Una scelta che, specie per un Manchester City in netta ricostruzione dopo la fine dell'era Guardiola, ha sorpreso molti e di cui lo stesso ex AZ Alkmaar ha spiegato le ragioni.

Reijnders: "Dopo la mia carriera, non voglio più lavorare"

Intervenuto ai microfoni dell'emittente SBS6,è tornato a parlare dell'addio al Manchester City, spiegando come l'aspetto economico abbia ricoperto un ruolo decisivo nella scelta di continuare la sua carriera in Arabia Saudita, firmando con l'. Il centrocampista olandese, infatti, guadagnerà circa 20 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni.

In particolare, l'ex Milan ha affermato: "Ovviamente i soldi hanno ricoperto un ruolo importante. Dopo la mia carriera nel calcio, non voglio più lavorare. Non avrei dovuto lavorare nemmeno dopo il Manchester City, però, adesso posso sistemare anche le future generazioni della mia famiglia".

🚨 𝗡𝗘𝗪: One month after the move, Tijjani Reijnders opens up about his decision to move to Saudi Arabia:



🗣️ “Once my playing career is over, I don’t want to have to work anymore. Of course, I probably wouldn’t have needed to work anymore after my contract at Manchester City… pic.twitter.com/fhSS9BHyei — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 22, 2026

"Anche i miei nipoti saranno finanziariamente sicuri"

Successivamente, Reijnders ha continuato a spiegare la sua decisione dichiarando: "Non voglio mentire a riguardo. Credo che gran parte delle persone lo avessero già ipotizzato. Firmando questo contratto, posso garantire che anche i miei nipoti siano finanziariamente sicuri, quindi perché non avrei dovuto farlo".

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 27 MARZO: Tijjani Reijnders (Paesi Bassi) festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Paesi Bassi e Norvegia alla Johan Cruijff Arena, il 27 marzo 2026 ad Amsterdam, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Infine, il centrocampista olandese ha chiuso l'intervista sottolineando come, dal suo punto di vista, la Saudi Pro League sia comunque un campionato di livello, aprendo anche ad un ritorno in Europa in futuro: "Considero il campionato saudita, con tutti i grandi nomi di cui adesso dispone, persino superiore all'Eredivisie. Se la gente vuole giudicare il calcio che si gioca qui, deve prima vederlo. Ritorno in Europa in futuro? Il mio nuovo allenatore (Rodgers, ndr) ha dichiarato che posso giocare qui benissimo per tre o quattro anni con grande piacere e poi tornare in Europa. Ci sono molti esempi in tal senso ormai. Anche questo è il mio obiettivo".