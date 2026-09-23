Una frase che gli è costata cara. Federico Higuain, fratello dell'ex attaccante argentino Gonzalo, è stato licenziato dal Columbus Crew, dove allenava la squadra riserve dal 2025. L'ormai ex allenatore avrebbe detto a un'arbitra: "Non dimenticare che questo è uno sport da uomini", dopo una partita della MLS NEXT Pro. Inoltre, avrebbe anche rifiutato di darle la mano nonostante la direttrice di gara glielo avesse chiesto per ben tre volte. Un'avventura finita nel peggiore dei modi.

Federico Higuain licenziato dopo frasi sessiste ad un'arbitra: la vicenda

The Crew announced today that Crew 2 Head Coach Federico Higuaín has been dismissed from his duties with the Club.



📰: https://t.co/Q9PSsOdqkz pic.twitter.com/dZcVizYjii — The Crew (@ColumbusCrew) September 22, 2026

L'avventura di Federico Higuain altermine come peggio non poteva. Dopo aver indossato la maglia del club dell'Ohio per 7 stagioni, il fratello dell'ex attaccante argentino è diventato poi l'allenatore del settore giovanile ma quello che è successo ieri durante una partita di campionato ha avuto davvero del clamoroso. Come riporta il quotidiano The Athletic, Federico avrebbe avuto un acceso diverbio con la direttrice di gara tanto da dirle "Questo è uno sport per uomini". Una volta venuto a conoscenza dello spiacevole episodio la dirigenza delnon ci ha pensato due volte: ha esonerato il tecnico argentino.Come infatti il direttore generale del club ha spiegato: "Abbiamo deciso che fosse nel migliore interesse del club, dei giocatori e dello staff sollevare Federico Higuain dal suo ruolo. Abbiamo fatto una valutazione attenta e approfondita dell'ultimo mese e abbiamo constatato che i requisiti del club per ciò che ci si aspetta da un leader della squadra non sono stati soddisfatti". Ma la vicenda non si è conclusa qui. Secondo il quotidiano spagnolo, l'ex calciatoree non si è neanche scusato pubblicamente.

LIONE, FRANCIA – 25 luglio 2024: l'arbitra Tori Penso controlla il monitor del VAR durante la partita del Gruppo A femminile tra Francia e Colombia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, disputata allo Stade de Lyon il 25 luglio 2024 a Lione, in Francia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images).

L'episodio, avvenuto durante una partita della MLS NEXT Pro, il campionato di sviluppo della MLS, è stato commentato anche dall'associazione degli arbitri in un comunicato ha scritto: "Higuain ha commesso due atti deliberati di aggressione fisica e sessismo nei confronti di un'arbitra. Le ha stretto la mano con forza e si è rifiutato di lasciarla andare nonostante le fosse stato chiesto per tre volte di smettere. Questa intimidazione fisica è stata accompagnata da un commento sessista e degradante rivolta all'arbitro: ‘Non dimenticare che questo è uno sport da uomini'".