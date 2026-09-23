Dopo le parole sessiste rivolte ad un'arbitra, la squadra ha deciso immediatamente di sollevare dall'incarico il fratello dell'ex calciatore
Invasione di campo in MLS... ma è un bambino!
Una frase che gli è costata cara. Federico Higuain, fratello dell'ex attaccante argentino Gonzalo, è stato licenziato dal Columbus Crew, dove allenava la squadra riserve dal 2025. L'ormai ex allenatore avrebbe detto a un'arbitra: "Non dimenticare che questo è uno sport da uomini", dopo una partita della MLS NEXT Pro. Inoltre, avrebbe anche rifiutato di darle la mano nonostante la direttrice di gara glielo avesse chiesto per ben tre volte. Un'avventura finita nel peggiore dei modi.
Federico Higuain licenziato dopo frasi sessiste ad un'arbitra: la vicendaL'avventura di Federico Higuain al Columbus Crew termine come peggio non poteva. Dopo aver indossato la maglia del club dell'Ohio per 7 stagioni, il fratello dell'ex attaccante argentino è diventato poi l'allenatore del settore giovanile ma quello che è successo ieri durante una partita di campionato ha avuto davvero del clamoroso. Come riporta il quotidiano The Athletic, Federico avrebbe avuto un acceso diverbio con la direttrice di gara tanto da dirle "Questo è uno sport per uomini". Una volta venuto a conoscenza dello spiacevole episodio la dirigenza del Columbus Crew non ci ha pensato due volte: ha esonerato il tecnico argentino.
L'episodio, avvenuto durante una partita della MLS NEXT Pro, il campionato di sviluppo della MLS, è stato commentato anche dall'associazione degli arbitri in un comunicato ha scritto: "Higuain ha commesso due atti deliberati di aggressione fisica e sessismo nei confronti di un'arbitra. Le ha stretto la mano con forza e si è rifiutato di lasciarla andare nonostante le fosse stato chiesto per tre volte di smettere. Questa intimidazione fisica è stata accompagnata da un commento sessista e degradante rivolta all'arbitro: ‘Non dimenticare che questo è uno sport da uomini'".
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