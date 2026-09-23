Lamine Yamal non vuole essere la copia di nessuno. Nemmeno di due giocatori che hanno segnato in maniera indelebile la storia del calcio mondiale come Pelé o Messi. Il giovane super talento del Barcellona, nel corso di una lunga intervista, ha provato a rompere i paragoni con i grandi campioni del passato, sottolineando la volontà di costruire una storia che porti il suo nome.

" Voglio essere ricordato come Lamine Yamal "

🌕✨ Lamine Yamal: “I don’t want to be better than Pelé or Messi”.



“I want to be Lamine Yamal and be remembered as Lamine Yamal”, told L’Équipe. pic.twitter.com/v99Je0enjb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026

Intervistato ai microfoni del quotidiano francese L'Equipe,ha dapprima parlato del suo ottimo palmares e degli obiettivi futuri, evidenziando una grande fame di titoli e successi: "Ci si può sempre spingere oltre. Ho vinto tre titoli della Liga e, nella mia mente, voglio vincerne almeno sette o otto. Spero di vincerne molti di più. Non ho ancora vinto la; voglio vincerla. E se ne vinco una, sapendo che ilne ha vinte due di fila, voglio vincerne tre di fila. E se non vinco il, l'anno successivo devo vincerlo. E se lo vinco,. Credo che non ci si possa mai fermare; si può sempre vincere ancora e ancora. Un giorno, quando sarò a casa con i miei figli, voglio dire loro: "Ora tocca a voi. Ho già vinto tanto". Questa è la mia mentalità: vincere, vincere, vincere, sempre.".

Continuando, la stella blaugrana ha cercato di rompere i paragoni con i grandi del passato spiegando: "Gioco per fare la storia, così che tra 30 anni i giovani diranno: "Anche lui era davvero molto bravo". Ma non è un'ossessione; non penso mai: "Voglio essere migliore di Pelé, migliore di Messi". Non voglio paragonarmi a nessuno. Voglio essere ricordato come Lamine Yamal e spero di essere tra i grandi di questo sport. Penso di avere le capacità e le risorse per riuscirci, e dipende da me".

Le parole di Yamal sul Pallone d'Oro 2026

Nel corso dell'intervista, Yamal è poi tornato a parlare dello scottante tema del Pallone d'Oro affermando: "Cosa significa per me il Pallone d'Oro? È il premio del miglior giocatore dell'anno, il giocatore eccezionale, quello che ti piace guardare, quello che porta con sé quella magia, che ti fa sorridere, che ti fa venire voglia di guardare una partita solo per lui. Non ha nulla a che fare con il numero di gol che segna, o con qualsiasi altra cosa. Quando penso al Pallone d'Oro, penso a Messi, a Ronaldinho, a quei giocatori unici che ti fanno sognare".

SIVIGLIA, SPAGNA - 19 SETTEMBRE: Raphinha del FC Barcelona (a destra) festeggia con il compagno di squadra Lamine Yamal dopo aver segnato il secondo gol della propria squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Sevilla FC e FC Barcelona, ​​disputata allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán il 19 settembre 2026 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Infine, proprio sulla sua candidatura, il talento del Barcellona ha sottolineato: "Penso che chiunque segua il calcio conosca le mie argomentazioni. In campo mi diverto, gioco bene e come voglio. Ho anche avuto la fortuna di vincere molti titoli con il Barça; è così da due anni a questa parte. E sono riuscito a vincere il titolo più importante, la Coppa del Mondo, con la mia nazionale. Ma al di là di questo, penso che il mio stile di gioco sia la mia argomentazione più forte e ciò che mi distingue dagli altri".