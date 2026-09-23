L'Italia ha scelto Samuele Inacio e Inacio ha scelto l'Italia. Il giovane talento del Borussia Dortmund si è raccontato non nascondendo le proprie ambizioni e raccontando le ragioni della sua decisione, toccando anche il ruolo avuto nella Nazionale di Silvio Baldini e il sogno di giocare il Mondiale in maglia Azzurra.

Inacio, la confessione e il sogno del Mondiale: "Mi sento più italiano"

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Classe 2008 e figlio dell'ex calciatore Piá,ha origini legate ale le preoccupazioni di una mancata apertura alla Nazionale Italiana derivavano proprio da questo. Inacio però ha costruito il proprioin Italia, vestendo anche la maglia delle selezioniquando poi è arrivata finalmente ladalla Nazionale maggiore, raccontando anche di essere stato avvisato in anticipo: "Mi era stato detto di stare pronto per la chiamata", ha spiegato Inacio a Rivista Undici, raccontando poi la festa con gli amici quando laè diventata ufficiale. La scelta però, non sarebbe stata legata soltanto alla carriera: "Ho scelto l'Italia perchè mi sento più italiano", ha dichiarato il giovane talento, sottolineando ilcostruito con glifin dalle categorie giovanili.guarda anche già al futuro, indicando unpreciso: "Il mio più grande sogno è quello di vincere un Mondiale con l'Italia", ha dichiarato il classe 2008, con ambizioni ben precise e unada vincente, soprattutto viste le recentidella Nazionale Italiana e delle ormai troppedalle ultimeche rappresentano, nelle sue parole, una motivazione ulteriore per provare a riportareintorno alla maglia azzurra.

DORTMUND, GERMANIA - 8 MAGGIO: Samuele Inácio del Borussia Dortmund corre con la palla durante la partita di Bundesliga tra Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte al Signal Iduna Park l'8 maggio 2026 a Dortmund, Germania. (Foto di Leon Kügeler/Getty Images)

Dal Dortmund all'Azzurro: la parabola di Inacio

Parallelamente, il giovane talento continua la propriain Germania, con la maglia del, dove è approdato nell'estate del 2024 all'età didopo un blitz del club tedesco che lo ha strappato direttamente dal settore giovanile dell'. Ilcon la Prima Squadra, arrivato nella scorsa stagione contro l'Eintracht Francoforte all'età di, resta uno dei momenti più significativi della sua giovane carriera: "È stato il giorno più bello della mia vita", ha spiegato Inacio. Il presente è dunque diviso tra Dortmund e Nazionale, con il giovane Inacio chiamato a trasformare ambizioni dichiarate in unla scelta dell'è ormai chiara, e il prossimo obiettivo sarà conquistarsi definitivamente