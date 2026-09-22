Silvio Baldini è tornato alla guida dell’Under 21 dopo la parentesi vissuta sulla panchina della Nazionale maggiore, ma non ha perso la sua proverbiale schiettezza. Il commissario tecnico degli azzurrini, intervenuto in conferenza stampa, ha dedicato parole particolarmente significative al Frosinone, protagonista di un avvio di stagione sorprendente e reduce dal successo per 2-0 contro il Como.

Le parole a sorpresa di Baldini sul Frosinone

Proprio la vittoria dei ciociari contro i lariani è stata al centro del ragionamento di Baldini, che ha mostrato di apprezzare soprattutto il modo in cui il Frosinone sta costruendo i propri risultati. Il tecnico ha sottolineato come la squadra di Massimiliano Alvini sia riuscita a imporsi attraverso il gioco, peraltro contro quello che, a suo giudizio, è il gruppo che esprime il miglior calcio dell’intera Serie A. Baldini ha quindi chiarito di non avere nulla contro il Como, ma di aver sostenuto idealmente il Frosinone e Alvini: "Non ho nulla contro il Como, ma in quella partita ero dalla parte di Alvini. Il Frosinone sta ottenendo i suoi risultati attraverso il gioco e lo ha fatto anche contro una squadra che considero la migliore della Serie A proprio sotto questo aspetto. Per questo penso che oggi il nostro calcio sia rappresentato più dal Frosinone che dal Como".

OFICIAL: Convocatoria de Silvio Baldini para la selección de Italia Sub-21:



Hay chicos que perfectamente podrían haber sido convocados a la Azzurra adulta, como Cissè, Pisilli, Ndour, Liberali, Reggiani o Comuzzo.



El futuro promete bastante. pic.twitter.com/S3y4fDKpgZ — 𝘈𝘯𝘥𝘺 𝘊𝘢𝘭𝘤𝘪𝘰 🇮🇹 (@Andy_Calcio) September 18, 2026

Un concetto che Baldini ha collegato anche alla presenza di numerosi giovani italiani nella rosa del Frosinone. La squadra di Alvini sta infatti offrendo spazio a calciatori emergenti, affiancandoli a elementi più esperti e creando un mix che il commissario tecnico dell’Under 21 considera particolarmente virtuoso. E proprio la storia professionale di Alvini, definita da Baldini come un percorso straordinario e meritevole di un riconoscimento, rappresenta ai suoi occhi un ulteriore elemento di valore: "Quella di Alvini è una storia bellissima, un percorso che meriterebbe di essere premiato".

CREMONA, ITALIA- OTTOBRE 14: Coach Silvio Baldini durante una partita della sua U21(Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

I ciociari "sforna-talenti"

Nel Frosinone si stanno mettendo in evidenza anche diversi ragazzi passati dal percorso delle nazionali giovanili, tra cui Cisse, Lulli e Favasuli. Baldini ha raccontato con soddisfazione l’entusiasmo che si respira quando questi giovani si ritrovano: "Quando questi ragazzi si incontrano nuovamente si vede subito la loro felicità. Ridono, scherzano e vivono quei momenti con grande entusiasmo. È bello vedere quanto siano legati e quanto piacere provino nel ritrovarsi".

Un aspetto che, secondo il tecnico, testimonia quanto il percorso dell’Under 21 possa incidere concretamente sulla crescita dei calciatori. "Il lavoro con l’Under 21 è fondamentale nel loro percorso di crescita, perché li ha aiutati a credere maggiormente nelle proprie capacità e, in molti casi, ha accelerato il loro processo di maturazione", ha spiegato Baldini.