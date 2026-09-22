La pausa per le Nazionali non fermerà il campionato di Serie D, ma anche dalla quarta serie italiana arriva una convocazione internazionale di assoluto prestigio. È quella di Faizal Bangal, attaccante della Turris, chiamato dal Mozambico per la prossima doppia sfida di qualificazione alla Coppa d’Africa 2027.

La Turris gioisce per Bangal

Bangal è infatti l’unico calciatore appartenente a una squadra di Serie D convocato in questa finestra dalla propria Nazionale maggiore. Un riconoscimento importante per il giocatore e per la Turris, che potrà vantare un proprio tesserato impegnato con la rappresentativa nazionale in una competizione ufficiale. Il Mozambico affronterà il Senegal il 25 settembre e il Sudan il 29 settembre. Inizialmente la prima partita era prevista in Senegal, ma la Federazione mozambicana ha comunicato che entrambe le gare saranno disputate a Maputo, allo Stadio Nazionale Zimpeto.

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Per Bangal non si tratta della prima esperienza con la Nazionale, ma di un nuovo capitolo di una storia che lo ha già visto protagonista anche sul palcoscenico della Coppa d’Africa. L’attaccante ha infatti lasciato il segno nell’edizione 2025, segnando contro il Gabon nella sfida terminata 3-2 per il Mozambico. Quella partita è entrata nella storia della selezione, perché rappresentò la prima vittoria del Mozambico nella fase finale della Coppa d’Africa.

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Un gol importante, dunque, per un attaccante che continua a vivere una dimensione internazionale pur militando nel calcio italiano di Serie D. I numeri confermano inoltre la sua presenza nel percorso della Nazionale: Bangal conta già diverse presenze con il Mozambico. La Turris ha accolto con orgoglio la convocazione, sottolineando l’importanza del momento per il giocatore e per tutta la famiglia biancorossa: "Congratulazioni, Faizal! In bocca al lupo", il messaggio del club.

Ora per Bangal ci sono due appuntamenti internazionali da vivere intensamente, con la maglia del Mozambico e con l’obiettivo di contribuire alla corsa verso la Coppa d’Africa 2027. Per la Turris, invece, la soddisfazione di avere un proprio giocatore al centro del calcio internazionale.