Shock in Spagna: un minore marocchino è entrato nel paese nascondendosi tra le ruote del bus del Valladolid che rientrava da Ceuta. Si è rischiata la tragedia ma ora il ragazzo si trova nelle mani dei servizi sociali: quasi certamente potrà rimanere in territorio iberico. I calciatori e lo staff lo hanno trovato dopo aver sentito dei rumori dal fondo del mezzo.

Un minore fugge da Ceuta nascondendosi sotto l'autobus del Valladolid

I riflettori sulla situazione di Ceuta si sono forse un poco spenti o comunque hanno diminuito la loro intensità. Ma nell'enclave spagnola in Marocco lae difficile. Sono ancora migliaia, infatti, le persone presenti in città che sperano di poter entrare in Spagna o che attendono di essere rimpatriate. Non tutti, però, si rassegnano e qualcuno cerca comunque di raggiungere il territorio spagnolo con mezzi improvvisati e di fortuna. Ed è questo il caso di un giovane marocchino di 17 anni che ha cercato di nascondersi sotto il bus della squadra di calcio del Valladolid.

SIVIGLIA, SPAGNA - 4 SETTEMBRE: Un tifoso del Real Betis Balompié mostra un cartello a sostegno dell'enclave spagnola di Ceuta durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompié e Real Madrid, disputata allo stadio La Cartuja il 4 settembre 2026 a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il Valladolid gioca nella seconda divisione del calcio iberico e si era recato a Ceuta per giocare contro la squadra locale: la gara è finita in pari per 1-1. Il minore si è intrufolato sotto il bus del club mentre il mezzo era fermo al porto, pronto per imbarcarsi sul traghetto che lo avrebbe condotto oltre lo Stretto di Gibilterra. Il ragazzo si è appeso, incastrandosi nella struttura dell'asse delle ruote e lì è rimasto per tutta la traversata che dura circa 45 minuti. Il peggio è cominciato quando il bus ha iniziato il percorso per strada: il giovane ha resistito per circa 100 chilometri.

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🚌 En el trayecto de vuelta del Valladolid desde Ceuta, un menor de 17 años se coló entre el eje de las ruedas y el chasis



🛣️ Consiguió aguantar hasta Jerez



🐕 Los perros de la Guardia Civil no detectaron al joven… pic.twitter.com/cMXLuKhYak — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 21, 2026

Ad un certo punto, nei pressi di Jerez de la Frontera, calciatori e staff hanno iniziato a sentire dei, degli strani rumori, provenire dal fondo del veicolo. L'autista ha accostato ed il ragazzo è stato trovato. Il 17enne è stato fatto salire sul pullman, gli sono stati dati cibo, acqua, vestiti caldi. Il medico del club lo ha visitato immediatamente: per fortuna, però, il ragazzo aveva solo delle lievi contusioni. Alla fine, nonostante non parlasse spagnolo, il ragazzo ha fatto capire quale fosse il suo piano. Attualmente si trova in custodia in uned è molto probabile che potrà rimanere in territorio spagnolo.