Il ragazzo è ora sotto la tutela dei servizi sociali.
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Shock in Spagna: un minore marocchino è entrato nel paese nascondendosi tra le ruote del bus del Valladolid che rientrava da Ceuta. Si è rischiata la tragedia ma ora il ragazzo si trova nelle mani dei servizi sociali: quasi certamente potrà rimanere in territorio iberico. I calciatori e lo staff lo hanno trovato dopo aver sentito dei rumori dal fondo del mezzo.
Un minore fugge da Ceuta nascondendosi sotto l'autobus del ValladolidI riflettori sulla situazione di Ceuta si sono forse un poco spenti o comunque hanno diminuito la loro intensità. Ma nell'enclave spagnola in Marocco la situazione rimane complessa e difficile. Sono ancora migliaia, infatti, le persone presenti in città che sperano di poter entrare in Spagna o che attendono di essere rimpatriate. Non tutti, però, si rassegnano e qualcuno cerca comunque di raggiungere il territorio spagnolo con mezzi improvvisati e di fortuna. Ed è questo il caso di un giovane marocchino di 17 anni che ha cercato di nascondersi sotto il bus della squadra di calcio del Valladolid.
Il Valladolid gioca nella seconda divisione del calcio iberico e si era recato a Ceuta per giocare contro la squadra locale: la gara è finita in pari per 1-1. Il minore si è intrufolato sotto il bus del club mentre il mezzo era fermo al porto, pronto per imbarcarsi sul traghetto che lo avrebbe condotto oltre lo Stretto di Gibilterra. Il ragazzo si è appeso, incastrandosi nella struttura dell'asse delle ruote e lì è rimasto per tutta la traversata che dura circa 45 minuti. Il peggio è cominciato quando il bus ha iniziato il percorso per strada: il giovane ha resistito per circa 100 chilometri.
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