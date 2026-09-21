Polemica in Spagna per una decisione riguardante una partita della nazionale Under 20 che si sarebbe dovuta giocare a Ceuta ma che è stata spostata a Madrid. Protesta la Federazione della città con un comunicato stampa.

La federazione calcistica di Ceuta protesta contro lo spostamento di una partita dell'Under 20

Il 30 settembre si sarebbe dovuta disputare a Ceuta una partita tra la Spagna Under 20 e i pari età del. Il match, però, è stato spostato: si svolgerà a Madrid. Lo ha annunciato il presidente della, Rafael. Lo stesso, ha spiegato che tale scelta, fatta dal Governo, nasce dalle indicazioni fornite dalla polizia riguardo alla sicurezza in città in un rapporto inviato alla federazione. In esso, infatti, si consigliava di cambiare location a causa della "situazione eccezionale" sorta a causa della "in atto".

Ceuta, però, non ci sta. La federazione locale (FFCE), infatti, ha duramente protestato contro questa decisione. I suoi vertici hanno dichiarato: "La decisione del governo spagnolo impedisce il completamento del lavoro svolto negli ultimi giorni dalla dalla FFCE, dalla RFEF, dalla Città Autonoma e dall'AD Ceuta FC. Lavoro fatto per rendere possibile questo incontro". Nel comunicato, inoltre, la FFCE dichiara: "Questa notizia è un duro colpo per la città che da settimane sta vivendo una situazione eccezionale. Anche ora, per esempio, l'utilizzo normale di spiagge e degli spazi pubblici rimane interrotto".

🔴ÚLTIMA HORA | La Selección española sub-20 no jugará en Ceuta: la federación planea trasladar el partido a Madrid tras el informe policial que desaconsejaba celebrarlo en la ciudad autónoma https://t.co/MlDh59zPXR — EL PAÍS (@el_pais) September 20, 2026

Il presidente della federazione della città autonoma, Antonio García Gaona ritiene che: "La presenza della Nazionale avrebbe rappresentato ben più di una mera partita di calcio. Avrebbe offerto ai cittadini l'opportunità di avere un, di riavere la speranza di tornare ad una. Per qualche ora avremmo avuto un momento e una immagine di una normalità della quale, in questa città, abbiamo tanto bisogno". Infine, la Federazione ha polemizzato direttamente contro il Ministero dell'Interno: "Si tratta di una decisione difficile da comprendere. Dato che che solo pochi giorni fa Fernando Grande-Marlaska aveva detto che il senso di insicurezza che si sente a Ceuta è un qualcosa di soggettivo".