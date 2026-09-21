La federazione della città autonoma di Ceuta ha scritto un duro comunicato.
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
Polemica in Spagna per una decisione riguardante una partita della nazionale Under 20 che si sarebbe dovuta giocare a Ceuta ma che è stata spostata a Madrid. Protesta la Federazione della città con un comunicato stampa.
La federazione calcistica di Ceuta protesta contro lo spostamento di una partita dell'Under 20Il 30 settembre si sarebbe dovuta disputare a Ceuta una partita tra la Spagna Under 20 e i pari età del Messico. Il match, però, è stato spostato: si svolgerà a Madrid. Lo ha annunciato il presidente della RFEF, Rafael Louzán. Lo stesso, ha spiegato che tale scelta, fatta dal Governo, nasce dalle indicazioni fornite dalla polizia riguardo alla sicurezza in città in un rapporto inviato alla federazione. In esso, infatti, si consigliava di cambiare location a causa della "situazione eccezionale" sorta a causa della "pressione migratoria in atto".
Ceuta, però, non ci sta. La federazione locale (FFCE), infatti, ha duramente protestato contro questa decisione. I suoi vertici hanno dichiarato: "La decisione del governo spagnolo impedisce il completamento del lavoro svolto negli ultimi giorni dalla dalla FFCE, dalla RFEF, dalla Città Autonoma e dall'AD Ceuta FC. Lavoro fatto per rendere possibile questo incontro". Nel comunicato, inoltre, la FFCE dichiara: "Questa notizia è un duro colpo per la città che da settimane sta vivendo una situazione eccezionale. Anche ora, per esempio, l'utilizzo normale di spiagge e degli spazi pubblici rimane interrotto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA