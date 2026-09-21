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Il weekend degli italiani all'estero

Un altro weekend di grande calcio internazionale è appena terminando, lasciando spazio per molti campionati a una lunga sosta per gli impegni delle varie Nazionali. Sorride la folta truppa degli italiani all'estero, che sarà protagonista in gran parte con l'Italia sia in prima squadra che con l'Under 21 e l'Under 19. Il ct Mancini ha convocato con gli azzurri Donnarumma dal Manchester City, Ahanor da Crystal Palace, Kayode del Brentford, Calafiori dell'Arsenal e Coppola del Paris Fc. Per i centrocampisti Tonali del Tottenham e Doumbia dello Sporting CP e per gli attaccanti Samuele Inacio del Borussia Dortmund e Zoma del Norimberga.

Per l'Under 21 Chiarodia, Reggiani, Koleosho e Coletta che viaggeranno da Germania, Portogallo e Francia mentre per l'Under 19 ci saranno Longoni, Mambuku, Natali, Okon-Engstler e Donne. Una bellissima soddisfazione per chi ha deciso di intraprendere il suo percorso lontano dallo stivale ma che vi ritornerà come rappresentante. Intanto scopriamo il weekend degli italiani all'estero tra gol, vittorie e super prestazioni.

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