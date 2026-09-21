Mourinho aveva ragione. Forse. Il tecnico portoghese si è presentato - dopo il ko nel derby con l'Atletico - con alcune foto dei falli non sanzionati dall'arbitro. Uno di questi, quello di Lee Kang-In su Valverde. Il giocatore sudcoreano, rivedendo le immagini circolate sul web, ha commesso un'entrata killer sull'uruguagio. L'arbitro, però, ha lasciato correre: una decisione che ha lasciato parecchio perplessi. Soprattutto Mou. A poche ore dalla fine del match, quel fallo ha avuto delle ripercussioni: il Real Madrid ha rilasciato un comunicato sulle condizioni di Valverde. Il centrocampista ha riportato una grave lesione: starà fuori per diverso tempo.

Furia Real Madrid: Valverde va ko, ecco quanto starà fuori

Il derby di Madrid continua a far parlare di sé. Non per le giocate in campo: lo spettacolo non è stato dei migliori. Quanto per le decisioni arbitrali. La svista sul fallo ai danni diè da matita rossa. Mou lo ha sottolineato. Anche perché il giocatore deldovrà stare fuori per parecchio tempo. Nonostante abbia giocato tutto il match, Federico ha riscontrato un grave problema alla caviglia sinistra. Mou, così, in un colpo solo ha perso: il derby e uno dei suoi migliori giocatori. Valverde è un perno del Real: attacca, difende ed è sempre centrale nel gioco. I prossimi impegni saranno fondamentali.

BARCELLONA, SPAGNA - 3 MAGGIO: Fede Valverde del Real Madrid con il pallone durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Espanyol de Barcelona e Real Madrid CF allo stadio RCDE il 3 maggio 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Pedro Salado/Getty Images)

Già il prossimo in campionato, potrà dire molto sul futuro di questa squadra. Il Barcellona è a +6 e un'ulteriore battuta d'arresto potrebbe vanificare il resto della stagione. Mou non se lo può permettere. E anche se non potrà contare su Valverde, cercherà di uscirne. Gli è già successo in passato. Lo rifarà ancora una volta. Il club si fida di lui. E non è l'unico. L'appuntamento è fra tre settimane. Ora c'è la sosta. L'ex Roma avrà tempo e modo di riordinare le idee. Poi ci sarà anche un ritorno affascinante, all'Olimpico, contro i giallorossi. Lo stadio lo aspetta.