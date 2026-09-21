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Il weekend degli ex Serie A

Dal Brasile alla Turchia, passando per Spagna, Germania e Inghilterra, il weekend degli ex Serie A ha raccontato storie di rilancio, conferme e interrogativi. Reti pesanti, prestazioni da protagonisti e una polemica che agita il calcio inglese: chi ha lasciato il nostro campionato continua a lasciare il segno altrove, e a volte con numeri che fanno riflettere. La tripletta di Salah al Galatasaray, il momento di forma di Vlahovic e Jonathan David, la continuità di Schick e Fullkrug, il gol di Fofana in una serata amara per il Siviglia e la vicenda che coinvolge Castellanos: un fine settimana che ha mostrato quanto la Serie A resti, anche a distanza, un punto di riferimento per leggere carriere e rendimenti.

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