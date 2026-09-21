Granit Xhaka è finito al centro di una "partita" molto più importante di quella giocata sul campo. Reduce dalla sconfitta contro il Manchester City, il calciatore svizzero ha ammesso pubblicamente di aver acquistato alcuni anni fa un falso certificato di vaccinazione contro il Covid-19. Di conseguenza, il centrocampista è stato rimosso dalla lista dei convocati della Svizzera, impegnata nelle prossime due settimane in Nations League.

Xhaka shock: "Comprai un falso pass Covid". Cosa rischia il centrocampista

🚨 𝗡𝗘𝗪: Granit Xhaka could face up to FIVE YEARS in prison over allegations that he obtained a Covid certificate despite not being vaccinated.



The Lucerne public prosecutor has opened proceedings against Xhaka and a doctor from Lucerne.



— @RMCsport pic.twitter.com/OgWRLsCwCj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 21, 2026

Prima la partita sul campo, con tanto di tripletta al, poi la "partita" in questura. Si tratta del clamoroso ribaltamento della situazione che sta vedendo coinvolto Granit Xhaka , centrocampista dele della. Al termine della sfida contro i Citizens, persa 5-3, il giocatore è stato interrogato dalla NZZ, uno dei più noti quotidiani svizzeri, su una clamorosa indagine nella quale è coinvolto il classe '92.Ad ammetterlo, infatti, è stato lo stessoattraverso una nota diffusa sui suoi social network: "All’epoca, riguardo alla vaccinazione contro il Covid-19, ero personalmente molto insicuro e nutrivo forti dubbi. Provavo una profonda sfiducia nei confronti del vaccino ed ero condizionato da paure e incertezze. In questo stato emotivo agitato ho acquistato un certificato di vaccinazione, invece di chiarire i miei dubbi attraverso i canali previsti. Oggi vedo chiaramente che quella strada non era quella giusta. È stato un errore".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Granit Xhaka, del Sunderland, festeggia il secondo gol della sua squadra – realizzato dal compagno di squadra Brian Brobbey – dopo che l'arbitro Robert Jones ha convalidato la rete in seguito a un controllo VAR, durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Sunderland all'Etihad Stadium, il 20 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

La vicenda è finita al centro di un'indagine giudiziaria condotta dalla Procura di Lucerna per il sospetto di falsificazione di documenti e ottenimento fraudolento di attestazioni false. In attesa dell'interrogatorio fissato dai magistrati all'inizio di ottobre, il mediano rischia una condanna e una sanzione penale qualora le responsabilità venissero accertate. Sulla vicenda si è espresso Régis Le Bris, allenatore del Sunderland, che ha preferito non esprimersi su aspetti estranei al terreno di gioco. "Il mio campo è il calcio. E nel campo del calcio, lui è molto bravo", ha dichiarato il tecnico francese.