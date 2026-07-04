Il capitano del Sunderland, lo svizzero Granit Xhaka, intende giocare la prossima stagione con questa maglia. Questo nonostante il forte interesse del Chelsea di Xabi Alonso per il centrocampista svizzero. Lo riferisce la BBC.

Xhaka rimarrà al Sunderland

Granit Xhaka has reaffirmed his commitment to Sunderland and wishes to remain on Wearside after a bid from Chelsea was rejected. 🐈‍⬛ pic.twitter.com/IHrxM6XQ8A — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 3, 2026

L'interesse del Chelsea

Arrivato ai Black Cats nel 2025, dopo due anni inal Bayer Leverkusen , il centrocampista classe 1992 ha contribuito alla qualificazione del Sunderland all'grazie alla conclusione della. In precedenza, lo svizzero aveva già giocato nel massimo campionato inglese: per ben sette anni, infatti, è stato un giocatore dell'Arsenal. In questo momento Xhaka è impegnato nel. Gli elvetici hanno agilmente superato l'Algeria nei sedicesimi di finale e dovranno affrontare la più complicata Colombia agli ottavi di finale.Dopo questa stagione e la convocazione al Mondiale con la Svizzera, di cui è il capitano, su di lui c'è il forte interesse del. Il nuovo allenatore dei Blues, Xabi Alonso , lo conosce bene e lo ha già allenato nel corso della sua esperienza al. Il contratto di Xhaka con il Sunderland scade nel 2028 ma la squadra londinese ha già tentato una prima offerta. Questo primo tentativo, su base di otto milioni di sterline, è stato però rifiutato dal Sunderland che l'ha ritenuta insufficiente.

SUNDERLAND, INGHILTERRA - 17 GENNAIO: Granit Xhaka del Sunderland reagisce durante la partita di Premier League tra Sunderland e Crystal Palace allo Stadium of Light il 17 gennaio 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

I Black Cats attendono che i Blues facciano una offerta economica migliore per uno dei loro giocatori chiave ma, nel frattempo, fonti interne al club hanno dichiarato alla BBC che il giocatore è incedibile. Anzi, lui stesso avrebbe confermato alla società il suo impegno e la sua intenzione di proseguire con questa maglia anche nella prossima stagione. La squadra di Xabi Alonso, però, non ha rinunciato all'idea di ingaggiarlo e al momento non ci sono conferme riguardo ad una possibile nuova offerta da presentare. Secondo fonti interne ai Blues, invece, il calciatore vorrebbe unirsi alla squadra di Londra.