Dal baratro della terza serie inglese al calcio europeo in otto anni: la rinascita del Sunderland è la storia più bella della Premier 2025/26
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Il Sunderland conquista l'accesso alle Coppe europee dopo 23 anni, dalla stagione 2002/03, al termine di una grandissima stagione in Premier League che l'hanno visto trionfare con Tottenham e Chelsea, tra le big. Tutto ciò in otto anni dalla drammatica retrocessione in League One, terza serie inglese, dopo la quale è arrivata la rinascita che l'hanno riportato gradualmente ai vertici del calcio inglese, fino all'Europa.
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Il successo con il Chelsea e la qualificazioneLa vittoria contro il Chelsea per 2-1 ha proiettato il Sunderland al settimo posto, tagliando fuori proprio i Blues dalla corsa all'Europa che chiudono al decimo posto e fuori dalle coppe. I Black Cats sono diventati cosi la quinta squadra della storia della Premier League a qualificarsi in una competizione europea a soli 12 mesi dalla promozione: una favola targata Le Bris, della proprietà di Kyril Louis-Dreyfus, ma anche di una campagna acquisti azzeccata.
Innesti come Mukiele, Alderete, Le Fee e Brobbey, hanno guidato il club in un impresa straordinaria, sostenuti da un leader tecnico e di spogliatoio come Granit Xhaka, veterano della Premier League con oltre 250 presenze collezionate tra Arsenal e Sunderland.
Il doppio tracollo tra il 2017 e il 2018Dopo dieci stagione consecutiva di permanenza in Premier League, il Sunderland è sprofondato in un incubo sportivo e societario, con la prima retrocessione in Championship nel 2017 sotto la guida di David Moyes e, l'anno successivo, con il crollo in League One a causa dei debiti accumulati dalla precedente proprietà e un conseguente mercato improvvisato.
La svolta avviene nel febbraio del 2021 con l'acquisto del club da parte del ventitreenne Kyril Louis-Dreyfuss, che avvia una ristrutturazione societaria basata sulla sostenibilità, scouting e algoritmi per il mercato. Dopo un anno di assestamento, il Sunderland viene promosso ufficialmente in Championship nel 2022 e, nel 2025, arriva il ritorno in Premier League, concludendo una parabola meravigliosa con la storica qualificazione in Europa.
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