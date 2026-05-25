Il Sunderland conquista l'accesso alle Coppe europee dopo 23 anni, dalla stagione 2002/03, al termine di una grandissima stagione in Premier League che l'hanno visto trionfare con Tottenham e Chelsea, tra le big. Tutto ciò in otto anni dalla drammatica retrocessione in League One, terza serie inglese, dopo la quale è arrivata la rinascita che l'hanno riportato gradualmente ai vertici del calcio inglese, fino all'Europa.

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Il successo con il Chelsea e la qualificazione

La vittoria contro il Chelsea per 2-1 ha proiettato il Sunderland al settimo posto, tagliando fuori proprio i Blues dalla corsa all'Europa che chiudono al decimo posto e fuori dalle coppe. I Black Cats sono diventati cosi la quinta squadra della storia della Premier League a qualificarsi in una competizione europea a soli 12 mesi dalla promozione: una favola targata, della proprietà di, ma anche di una campagna acquisti azzeccata.

Innesti come Mukiele, Alderete, Le Fee e Brobbey, hanno guidato il club in un impresa straordinaria, sostenuti da un leader tecnico e di spogliatoio come Granit Xhaka, veterano della Premier League con oltre 250 presenze collezionate tra Arsenal e Sunderland.

SUNDERLAND, INGHILTERRA- 29 NOVEMBRE 2025: Granit Xhaka esulta nella gara di Premier League tra Sunderland e Bournemouth allo Stadium of Light. (Foto di George Wood/Getty Images)

Il doppio tracollo tra il 2017 e il 2018

Dopo dieci stagione consecutiva di permanenza in Premier League, il Sunderland è sprofondato in un incubo sportivo e societario, con la prima retrocessione innel 2017 sotto la guida die, l'anno successivo, con il crollo ina causa dei debiti accumulati dalla precedente proprietà e un conseguente mercato improvvisato.

La svolta avviene nel febbraio del 2021 con l'acquisto del club da parte del ventitreenne Kyril Louis-Dreyfuss, che avvia una ristrutturazione societaria basata sulla sostenibilità, scouting e algoritmi per il mercato. Dopo un anno di assestamento, il Sunderland viene promosso ufficialmente in Championship nel 2022 e, nel 2025, arriva il ritorno in Premier League, concludendo una parabola meravigliosa con la storica qualificazione in Europa.

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