Il Chelsea ha deciso di puntare forte sull'acceleratore in vista della prossima stagione, per evitare un caso Enzo Maresca bis. La squadra londinese ha così anticipato i tempi scegliendo uno dei migliori allenatori in prospettiva di tutto il panorama europeo: Xabi Alonso. I Blues vogliono ripartire con un progetto fresco e moderno, capace di valorizzare l'immensa mole di giovani talenti acquistati a peso d'oro in queste ultime stagioni. Il lavoro di Liam Rosenior non è stato all'altezza e così, la dirigenza del Chelsea ha deciso di ripartire da 0. In difesa ha già fatto le valigie Marc Cucurella, che per una cifra piuttosto importante è partito in direzione Madrid. In compenso, è arrivata la giovane stella italiana Marco Palestra, giunto anche lui per un costo piuttosto alto dall'Atalanta. Eppure, Xabi Alonso non cerca solo giovani talenti da aggiungere, bensì anche qualche figura esperta e carismatica.

Xhaka è un obiettivo del Chelsea

SAN GALLO, SVIZZERA - 31 MAGGIO: Granit Xhaka (Svizzera) durante l'amichevole internazionale tra Svizzera e Giordania al Kybunpark, il 31 maggio 2026 a San Gallo, in Svizzera. (Foto di Sona Maleterova/Getty Images)

Xabi Alonso ha ridato una carriera a Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero sembrava ormai aver raggiunto il suo peak durante le sue 7 stagioni all'Arsenal, ma non aveva ancora incontrato l'allenatore spagnolo. Nell'estate 2023, Xhaka ha fatto i bagagli ed è andato al Bayer Leverkusen. Qui, i due hanno creato un mostro calcistico capace di perdere solamente in finale di Europa League contro l'Atalanta. Un'altra stagione insieme, in cui lo svizzero ha affinato sempre di più le doti da leader in campo e infine l'addio di entrambi nel 2025. Lo spagnolo al Real e Xhaka, in maniera sorprendente, al Sunderland.

🚨🔵 BREAKING: Granit Xhaka can be Chelsea surprise signing in midfield. 🇨🇭



The midfielder wants to re-join Xabi Alonso and has expressed desire to return to London…



…accepting any contract condition just to join #CFC, reunite with Xabi and go back to London. Deal on. pic.twitter.com/foPfmSyspd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2026

Xabi Alonso è stato cacciato dai Blancos dopo qualche mese, mentre lo svizzero ha portato il Sunderland in Conference League. Ora, come riporta il giornalista di calciomercato Fabrizio Romano, le strade dei due potrebbero e dovrebbero ricongiungersi al Chelsea. Il centrocampista vorrebbe tornare a tutti costi sotto la guida di Xabi Alonso, tanto che l'accordo contrattuale non sarebbe minimamente un problema, con Xhaka pronto ad arrivare a qualsiasi condizione. Adesso partitrà la trattativa fra i due club di Premier League.