Per la terza volta consecutiva un Mondiale senza l'Italia. Mai il nostro calcio nella sua storia ultracentenaria aveva toccato un punto così basso. E di questo se ne sono accorti anche i nostri storici rivali. Tra dispiacere e critiche per la mancata qualificazione al Mondiale 2026 si sono dette molte cose e l'ultimo a prendere la parola in tema è stato Per Mertesacker, ex difensore e ora dirigente sportivo. Intervenuto al programma tedesco ZDF, l'ex Arsenal ha commentato l'eliminazione dell'Italia senza giri di parole.

Italia fuori dal Mondiale, Mertesacker non le manda a dire: "Come è cambiata questa squadra!"

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Certamente ben pochi avrebbero pronosticato questo incredibile calo di rendimento da parte. Da quel 9 luglio 2006 la situazione si è completamente capovolta. Mentre le altre big del calcio mondiale si sono rinforzate o mantenuto lo stesso rendimento, gli azzurri adesso sono completamente irriconoscibile. È vero che solo 5 anni fa, abbiamo vinto l'ma quella vittoria invece di rivelarsi una spinta per tornare agli alti livelli è stata solo un'illusione dato che poi sono arrivate ben altre due mancate qualificazioni al Mondiale. Con in mezzo un Euro 2024 più che deludente.

Su questo crollo da parte del calcio italiano se ne sono dette molte, ma certo le critiche sono state molto più numerose. Le ultime di queste sono arrivate da un giocatore che ha affrontato l'Italia nel suo momento migliore, ovvero Per Mertesacker. L'ex difensore della Germania non ha mai dimenticato quella sconfitta contro gli azzurri nella semifinale di Dortmund nel Mondiale 2006, eppure ha sempre riconosciuto la superiorità di quella squadra "composta da giocatori di livello mondiale". Giocatori di quel tipo che adesso non ci sono più. Proprio di questo l'ex difensore dell'Arsenal ha voluto parlare durante il programma ZDF.

DORTMUND, GERMANIA - 4 LUGLIO: Per Mertesacker (a sinistra), Bastian Schweinsteiger e Oliver Neuville (a destra), giocatori della Germania, mostrano la loro delusione al termine della semifinale della Coppa del Mondo FIFA 2006 tra Germania e Italia, disputata allo stadio di Dortmund il 4 luglio 2006. (Foto di Martin Rose/Bongarts/Getty Images)

Quando la presentatrice Katrin Müller-Hohenstein ha chiesto a lui e al collega Christoph Kramer, la risposta non ha lasciato spazio ad interpretazioni: "No. Non meritano di essere menzionati. Come è cambiata la squadra! Vent'anni fa, quando perdemmo in semifinale, era una squadra di livello mondiale." Anche Kramer non è stato da meno: "Sono un grande tifoso dell'Italia. Ho anche molti amici italiani e mi dispiace molto vedere bambini che non sanno cosa si prova vedere la propria Nazionale ad un Mondiale". Li si può biasimare? In questo momento, assolutamente no.