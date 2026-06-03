Ogni Mondiale porta con sé una strana sensazione. È come sfogliare un vecchio album di fotografie. Mentre si aspetta il fischio d'inizio di una nuova edizione, la memoria corre inevitabilmente a quelle precedenti, alle partite che hanno segnato un'epoca, ai campioni che sembravano immortali e alle nazionali che parevano destinate a vincere per sempre. Con il Mondiale 2026 ormai all'orizzonte, il primo della storia organizzato da Stati Uniti, Messico e Canada, tornano alla mente immagini che ogni appassionato conserva gelosamente. Alcune sono legate ai trionfi, altre alle imprese impossibili. E poi ce ne sono alcune che raccontano il lato più crudele del calcio: quello delle cadute improvvise, delle certezze che si sgretolano in pochi minuti, delle notti che nessuno avrebbe mai immaginato di vivere. Tra tutte, una occupa un posto speciale. L'8 luglio 2014, allo stadio Mineirão di Belo Horizonte, il Brasile non perse semplicemente una partita. Quel giorno il Brasile perse una parte della propria identità calcistica. Fu la notte del Mineirazo.

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Doveva essere il Mondiale della redenzione

Per capire davvero cosa rappresentò quelbisogna tornare indietro nel tempo. Ilospitava ilper la prima volta dal 1950. Sessantaquattro anni prima, al Maracanã, laaveva vissuto il trauma sportivo più grande della propria storia, perdendo il titolo mondiale davanti al proprio pubblico contro l). Per oltre mezzo secolo quella ferita era rimasta aperta. Quando laassegnò al Brasile l'organizzazione del Mondiale 2014, molti interpretarono l'evento come un'occasione storica per riscrivere il finale, cancellare ile riportare la Coppa del Mondo a casa nel luogo dove tutto era cominciato.

La nazionale di Luiz Felipe Scolari arrivava al torneo con aspettative enormi. Non era probabilmente il Brasile più forte della storia, ma era comunque il Brasile, e in Brasile il calcio non è mai soltanto calcio: è cultura, identità nazionale, orgoglio collettivo, qualcosa che va ben oltre il rettangolo verde. I verdeoro avevano vinto la Confederations Cup l'anno precedente travolgendo la Spagna campione del mondo e sembravano pronti a compiere l'ultimo passo. Certo, il percorso non era stato brillante: agli ottavi era servita la lotteria dei rigori contro il Cile e ai quarti una battaglia durissima contro la Colombia. Ma il Brasile era ancora lì, a due partite dalla finale e a due partite dalla gloria.

Miroslav Klose, Germania, tra i protagonisti contro il Brasile ai Mondiali del 2014 (Foto di Robert Cianflone/Getty Images)

Senza Neymar e Thiago Silva

Una semifinale che sembrava una finale

Poi arrivò il colpo più duro. Nei quarti contro lasubì la celebre ginocchiata alla schiena di. Una vertebra fratturata. Mondiale finito. La notizia attraversò il Paese come una scossa elettrica. Neymar non era soltanto il miglior giocatore della squadra: era il simbolo delle speranze di un'intera nazione. Come se non bastasse,, il leader della difesa e capitano della squadra, venne squalificato per somma di ammonizioni. Nel giro di pochi giorni ilperse il suo fuoriclasse e il suo leader difensivo. Ma nessuno, davvero nessuno, poteva immaginare ciò che sarebbe successo di lì a poco.L'avversario era ladi Joachim Löw, una squadra costruita con pazienza e metodo, una generazione cresciuta insieme e forgiata dalle delusioni e dalle semifinali perse negli anni precedenti.formavano una squadra piena di talento ma soprattutto di organizzazione. Eppure il pronostico rimaneva aperto, perché ilgiocava in casa, perché il Mineirão era una bolgia gialloverde e perché il calcio, si sa, non sempre segue la logica. Quello che accadde nei novanta minuti successivi, invece, sfuggì completamente a qualsiasi logica.

Mondiale 2014, il Brasile cade in casa 7-1 contro la Germania. A segno anche Thomas Muller (Foto di Jamie McDonald/Getty Images)

Sei minuti che cambiarono la storia

Ilpartì aggressivo, lo stadio spingeva e l'atmosfera era quella delle grandi occasioni. Poi, all'11°, Thomassegnò il gol dell'1-0. Un vantaggio importante ma non decisivo, o almeno così sembrava. Da quel momento, però, ilsmise improvvisamente di essere il. Lainiziò a trovare spazi ovunque, i brasiliani persero le distanze, la lucidità, il controllo e soprattutto persero se stessi. Tra il 23° e il 29° minuto accadde qualcosa che ancora oggi appare irreale:segnò il 2-0,il 3-0, ancorail 4-0 eil 5-0. Tutto in appena. Sei minuti. Un'eternità calcistica. Un'eternità che trasformò. Gli spettatori sugli spalti non riuscivano a credere ai propri occhi, i giocatori brasiliani sembravano smarriti e le telecamere inquadravano bambini in lacrime, famiglie immobili e tifosi incapaci perfino di reagire. Il tabellone del Mineirão segnava 5-0 dopo meno di mezz'ora. Sembrava un errore, sembrava uno scherzo, sembrava impossibile. E invece era tutto vero.

Il silenzio del Mineirão

Ci sono stadi che diventano famosi per il rumore. Quella sera ildiventò famoso per il silenzio. Un silenzio assordante, un silenzio che milioni di persone davanti alla televisione ricordano ancora oggi, perché ilnon solo perse, ma venne letteralmente cancellato. La cosa più impressionante non fu nemmeno il risultato, ma la sensazione di impotenza. Lasembrava appartenere a una categoria diversa. Ogni passaggio trovava il compagno, ogni azione produceva pericolo, ogni ripartenza sembrava poter diventare gol. Nel secondo tempo una doppietta difissò il punteggio sul 7-0. Il Brasile, la patria di Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo e Ronaldinho, era sotto di sette gol in una semifinale mondiale giocata in casa. Il gol della bandiera di(1-7) non rese meno amaro il passivo, ma valse soltanto a fini statistici.

Una ferita più profonda del Maracanazo

Per molti brasiliani ilsuperò persino il dolore deldel. Ilera stata una sconfitta: dolorosa, inaspettata, storica, ma pur sempre una sconfitta combattuta fino all'ultimo. Il, invece, fu un'umiliazione, una demolizione totale, una resa senza condizioni. Una partita che mise in discussione non soltanto una squadra, ma un intero sistema calcistico. Nei giorni successivi i giornali parlarono di vergogna nazionale, le prime pagine uscirono listate a lutto, la presidente Dilmaintervenne pubblicamente per esprimere vicinanza ale nelle strade scoppiarono proteste e disordini.

Mondiale 2014, il Brasile cade in casa 7-1 contro la Germania (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Il retroscena: quanto sarebbe potuta finire?

Con il passare degli anni è emerso un dettaglio che rende quella partita ancora più surreale. Molti protagonisti tedeschi hanno raccontato che durante l'intervallo si parlò apertamente di non umiliare ulteriormente il. Philippspiegò che la squadra non voleva trasformare la gara in una presa in giro. Perraccontò di aver provato quasi compassione per gli avversari. Samirivelò che Joachimaveva invitato tutti a mantenere rispetto e serietà. In altre parole, larallentò. E questa forse è la parte più inquietante dell'intera storia. Perché lascia aperta una domanda che nessun tifoso brasiliano vuole davvero porsi. Quanto sarebbe potuta finire?

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