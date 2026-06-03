Il Brasile sogna il sesto Mondiale da portare a Rio de Janeiro. La squadra allenata da Carlo Ancelotti, ai nastri di partenza, non parte come favorita indiscussa. Utilizzando il linguaggio della pallacanestro nord-americana, i verdeoro non arrivano alla competizione come contender, bensì come pretender. Non al livello di Francia, Inghilterra e Spagna, ma un tier sotto, pronto a intervenire dove le grandi sbagliano e a sorprendere nelle gare ad eliminazione diretta.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Orlando Mosquera di Panama para un tiro di Raphinha del Brasile durante l'amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo stadio Maracanã il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Del resto, in NBA è accaduto qualcosa di simile, dove i New York Knicks, squadra culto della lega americana, ha ritrovato le finals dopo 12 anni, non da contender bensì da pretender. Guidati da Jalen Brunson e Karl Anthony-Towns, la squadra della grande mela ha avuto un percorso netto durante i playoff che gli ha permesso di arrivare a giocarsi il titolo contro i giovani ma più quotati San Antonio Spurs. Per la gioia di Brasile e Knicks, c'è una particolare statistica che accomuna queste due squadre e potrebbe far sorridere parecchi tifosi sudamericani...

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Il filo rosso che lega Brasile e New York

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Nella notte fra il 3 e il 4 giugno si avrà così l'inizio delle divertenti e spettacolari finali di NBA. L'ultimo titolo risale al 1973 e nonostante 8 finali disputate, i successi della squadra di New York sono stati solamente due (l'altro nel 1970). Anche al Brasile manca il successo da parecchio tempo, quando trionfò nella Coppa del Mondo 2002, disputata in Corea del Sud e Giappone.Tuttavia, a legare il destino di questi due club gloriosi, c'è una ricorrenza che farà piacere ad entrambe le tifoserie. Quando il Mondiale viene organizzato fra Messico e USA, i Knicks arrivano nelle finali NBA e il Brasile. Ciò è accaduto per la prima volta nelcon i Mondiali in Messico, vinti dai verdeoro di Pelé e con la conquista del titolo anche da parte dei Knicks. Poi, nelsi è ripetuto il pattern con la competizione organizzata negli Stati Uniti, nonostante la sconfitta della squadra di basket in finale.

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