Memphis Depay continua a scrivere pagine importanti della sua carriera e del calcio internazionale. L'attaccante olandese ha infatti raggiunto un traguardo senza precedenti, diventando il primo calciatore europeo a essere convocato per una fase finale della Coppa del Mondo mentre milita nel Brasileirão, il massimo campionato brasiliano.

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Depay segna il record: l'olandese nella storia anche in Brasile

Una chiamata che certifica non solo il valore del giocatore, ma anche l'ottimo rendimento mostrato negli ultimi mesi in Sud America. Dopo aver lasciato il calcio europeo, Depay ha scelto una strada insolita per un giocatore del suo calibro, trasferendosi in Brasile e accettando una sfida lontana dai riflettori dei principali campionati del Vecchio Continente. Una decisione coraggiosa che, almeno per il momento, si sta rivelando vincente.

La convocazione con la nazionale olandese assume un significato ancora più speciale considerando che il commissario tecnico ha deciso di affidargli la prestigiosa maglia numero 10, simbolo dei giocatori più rappresentativi e talentuosi della squadra. Un'investitura che conferma quanto Depay continui a essere considerato uno degli elementi chiave degli Oranje nonostante il cambio di continente.

🚨Memphis Depay becomes the first European to be called up to the World Cup while playing in the Brasilerão!



He will wear the number 10 shirt for the Netherlands! 🦁🇳🇱 pic.twitter.com/27J78OtFWu — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) June 2, 2026

Nel corso della sua carriera, il classe 1994 ha vestito le maglie di alcuni dei club più importanti d'Europa. Cresciuto nel PSV Eindhoven, si è affermato nel calcio internazionale grazie alle sue qualità tecniche, alla velocità e alla capacità di incidere negli ultimi metri. Successivamente ha giocato con Manchester United, Olympique Lione, Barcellona e Atlético Madrid, accumulando una grande esperienza ai massimi livelli.

Anche con la nazionale olandese Depay ha costruito un percorso di assoluto prestigio. Da anni è uno dei leader del gruppo e figura stabilmente tra i migliori marcatori della storia degli Oranje. La sua esperienza internazionale sarà un elemento fondamentale per le ambizioni dell'Olanda nella competizione mondiale.

Il record raggiunto dall'attaccante rappresenta inoltre un riconoscimento per la crescita del campionato brasiliano, sempre più capace di attirare giocatori provenienti dai principali tornei europei. Con la maglia numero 10 sulle spalle e un nuovo primato in tasca, Depay si prepara ora a vivere un'altra avventura da protagonista con la sua nazionale.

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