Cresce l’apprensione attorno alle condizioni fisiche di Memphis Depay. L’attaccante del Corinthians potrebbe clamorosamente saltare il prossimo Mondiale con l'Olanda a causa di un nuovo problema muscolare che sta complicando ulteriormente il suo recupero che non riesce a vedere finalmente la via della guarigione completa.

L'Olanda in apprensione per Depay, le ultime sull'attaccante

Il giocatore olandese era già fermo da settimane per una lesione nella zona del femore, un infortunio che lo ha costretto lontano dal campo proprio nel momento più delicato della stagione.: Depay avrebbe accusato forti crampi all’altra gamba, aumentando immediatamente le preoccupazioni dello staff medico e della nazionale olandese.

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La situazione è particolarmente delicata perché l’ex attaccante di Barcellona e Atlético Madrid non gioca ormai da due mesi. Un’assenza lunga che rischia di compromettere seriamente la sua condizione atletica e la possibilità di essere convocato da Ronald Koeman per il Mondiale. Il ct dell’Olanda dovrà infatti consegnare la lista definitiva dei convocati tra pochi giorni e le condizioni di Depay rappresentano uno dei principali dubbi della vigilia.

⚠️🇳🇱 Memphis Depay podría PERDERSE la Copa del Mundo con Países Bajos, debido a una NUEVA MOLESTIA muscular.



❌ En plena recuperación de su lesión en la zona del fémur, sintió CALAMBRES en la otra pierna en una prueba física del Corinthians y hay preocupación.



Hoy ya son DOS… pic.twitter.com/e8ken0Qj6s — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 20, 2026

Il commissario tecnico considera da sempre l’attaccante una pedina fondamentale per esperienza, leadership e qualità offensive, ma il protrarsi dei problemi fisici potrebbe costringerlo a fare scelte differenti. L’eventuale assenza di Depay sarebbe un duro colpo per la nazionale orange. Nonostante le ultime stagioni altalenanti, l’attaccante resta infatti uno dei simboli del calcio olandese moderno e uno dei riferimenti offensivi più importanti della squadra.

In Olanda cresce quindi l’attesa per capire se il giocatore riuscirà a recuperare in tempo oppure se il Mondiale dovrà fare a meno di uno dei suoi protagonisti più rappresentativi. Molto dipenderà dalle prossime valutazioni mediche e dalla risposta fisica dell’attaccante nei prossimi allenamenti.

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