Nel mondo del calcio ci sono giocatori che, a qualsiasi età, non smettono mai di stupire e tra questi figura anche Kazuyoshi Miura. Il giapponese, infatti, ha la bellezza di 59 anni e sembra che non abbia ancora voglia di appendere gli scarpini al chiodo. Attualmente, il calciatore veste la maglia di una squadra del suo Paese, vale a dire il Fukushima United. Il suo club milita nella J3 League, vale a dire la terza divisone nazionale, e negli ultimi giorni ha giocato una partita in Coppa dell'Imperatore. Nel match appena menzionato, l'attaccante nipponico ha avuto modo di segnare.

Miura, 59 anni e nessuna voglia di smettere: ieri il gol in Coppa dell'Imperatore

Nel corso della sua lunga carriera iniziata quarant'anni fa, Miura ha vestito diverse maglie di squadra che provengono da diverse nazioni. Tra i club si possono menzionare ililil Genoa nella stagionerealizzando anche una rete in Serie A , ma anche laa e diverse squadre giapponesi. Dalil cartellino appartiene alloche, nelle ultime stagioni, ha deciso di cedere il prestito il classe 1967. Da inizio anno, l'attaccante veste la maglia del Fukushima United e nella giornata di ieri ha confermato la sua voglia di non voler smettere col calcio.

Tokyo, Giappone - 15 febbraio 2018: Kazuyoshi Miura del Yokohama FC durante la conferenza stampa dell'inizio della J.League. (Foto di Etsuo Hara/Getty Images)

Infatti, la squadra per cui gioca ha affrontato l'Iwaki Furukawa in occasione di un incontro della Coppa dell'Imperatore, vale a dire la coppa nazionale giapponese. Il Fukushima, grazie alla vittoria per 7-0, ha superato il turno e l'ex calciatore del Genoa ha contribuito alla vittoria con un gran gol al volo. L'attaccante ha realizzato questa rete all'età di 59 anni e 149 giorni, dato che dimostra ancor di più la sua longevità. Tra l'altro, il classe 1967 no segnava dal mese di novembre del 2022 in occasione del match perso contro FC Osaka quando vestiva la maglia del Suzuka PG.