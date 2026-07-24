Daniele De Rossi ha confermato che il suo Genoa ha tanta voglia di crescere e migliorarsi. Delle cessioni sono inevitabili però per finanziare nuovi acquisti.

Francesco Lovino
Puczka-genoa

Genoa, tutti pazzi per Puczka che canta "Per sempre sì"

Il Genoa ha intenzione di regalarsi un'annata sportiva di livello assoluto. Dopo la salvezza centrata nella scorsa stagione e i 41 punti racimolati, le ambizioni del Grifone appaiono decisamente più alte. A fissarle ci ha pensato in primis il suo allenatore, Daniele De Rossi. Stando alle parole del tecnico ex Roma è vietato porsi limiti, sempre con rispetto delle avversarie che si incontreranno.

Genoa, parla De Rossi: "Vorrei giocare l'Europa"

La fame di vittorie e la voglia di non arrendersi rientrano nel suo stile di vita e nella sua personalità. Daniele De Rossi sa perfettamente che abbassare la guardia non è consentito. Intervistato da SkySport, il classe 1983 ha intanto presentato lo stato della sua squadra, dicendosi entusiasta del valore mostrato da alcuni calciatori nello specifico: "Non fanno mai troppo bene i complimenti eccessivi ai giovani, ma un paio di ragazzi mi ha effettivamente impressionato. Non è detto che restino qui, ma di sicuro dovremo capire fino a che punto potranno tornarci utili".
gettyimages-2276129414-594x594

gettyimages-2276129205-594x594
GENOVA, ITALIA - 17 MAGGIO: Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, saluta la folla dopo la partita di Serie A tra Genoa CFC e AC Milan allo Stadio Luigi Ferraris il 17 maggio 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

A Moena, sede del ritiro estivo, De Rossi sta valutando lo stato psicofisico della sua squadra, senza trascurare alcun dettaglio. Nel merito, ecco quanto ha riferito il tecnico ex Roma: "Per quel che riguarda il mercato, attenzioniamo diversi profili e ci faremo trovare pronti. Serve qualità tecnica e gioverebbe a chiunque". Oltre a possibili rinforzi, però, il Genoa deve operare anche in uscita: "(Un centrocampista e un attaccante potrebbero servire ndr) Sì, ma... resta da vedere chi andrà via. Qualcuno ci ha detto di voler lasciare".

Caricamento post Instagram...
Il Genoa, intanto, un calciatore l'ha già ceduto alla Juventus: Jeff Ekhator. "Ha grande prospettiva". Nel futuro dei rossoblù, poi, potrebbe esserci qualcosa di storico, la qualificazione all'Europa. Sognare, d'altra parte, non costa nulla: "Spero di poter festeggiare un'altra competizione da disputare con il Genoa, è un sogno utopistico. Dovremo pensare partita per partita, consapevoli di chi ci sta davanti e senza illudere nessuno. Tutti, però, sognano dato che è gratis".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti