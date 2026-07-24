Il Genoa ha intenzione di regalarsi un'annata sportiva di livello assoluto. Dopo la salvezza centrata nella scorsa stagione e i 41 punti racimolati, le ambizioni del Grifone appaiono decisamente più alte. A fissarle ci ha pensato in primis il suo allenatore, Daniele De Rossi. Stando alle parole del tecnico ex Roma è vietato porsi limiti, sempre con rispetto delle avversarie che si incontreranno.

Genoa, parla De Rossi: "Vorrei giocare l'Europa"

La fame di vittorie e la voglia di non arrendersi rientrano nel suoe nella sua personalità.sa perfettamente che abbassare la guardia non è consentito. Intervistato da SkySport, il classe 1983 ha intanto presentato lo stato della sua squadra, dicendosi entusiasta del valore mostrato da alcuni calciatori nello specifico: "Non fanno mai troppo bene i complimenti eccessivi ai giovani, ma. Non è detto che restino qui, ma di sicuro".

GENOVA, ITALIA - 17 MAGGIO: Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, saluta la folla dopo la partita di Serie A tra Genoa CFC e AC Milan allo Stadio Luigi Ferraris il 17 maggio 2026 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

A Moena, sede del ritiro estivo, De Rossi sta valutando lo stato psicofisico della sua squadra, senza trascurare alcun dettaglio. Nel merito, ecco quanto ha riferito il tecnico ex Roma: "Per quel che riguarda il mercato, attenzioniamo diversi profili e ci faremo trovare pronti. Serve qualità tecnica e gioverebbe a chiunque". Oltre a possibili rinforzi, però, il Genoa deve operare anche in uscita: "(Un centrocampista e un attaccante potrebbero servire ndr) Sì, ma... resta da vedere chi andrà via. Qualcuno ci ha detto di voler lasciare".

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Il Genoa, intanto, un calciatore l'ha già ceduto alla Juventus: Jeff. "Ha grande prospettiva". Nel futuro dei rossoblù, poi, potrebbe esserci qualcosa di storico, la qualificazione all'Europa. Sognare, d'altra parte, non costa nulla: ", è un sogno utopistico. Dovremo pensare partita per partita, consapevoli di chi ci sta davanti e senza illudere nessuno.".