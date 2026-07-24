Daniele De Rossi ha confermato che il suo Genoa ha tanta voglia di crescere e migliorarsi. Delle cessioni sono inevitabili però per finanziare nuovi acquisti.
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Il Genoa ha intenzione di regalarsi un'annata sportiva di livello assoluto. Dopo la salvezza centrata nella scorsa stagione e i 41 punti racimolati, le ambizioni del Grifone appaiono decisamente più alte. A fissarle ci ha pensato in primis il suo allenatore, Daniele De Rossi. Stando alle parole del tecnico ex Roma è vietato porsi limiti, sempre con rispetto delle avversarie che si incontreranno.
Genoa, parla De Rossi: "Vorrei giocare l'Europa"La fame di vittorie e la voglia di non arrendersi rientrano nel suo stile di vita e nella sua personalità. Daniele De Rossi sa perfettamente che abbassare la guardia non è consentito. Intervistato da SkySport, il classe 1983 ha intanto presentato lo stato della sua squadra, dicendosi entusiasta del valore mostrato da alcuni calciatori nello specifico: "Non fanno mai troppo bene i complimenti eccessivi ai giovani, ma un paio di ragazzi mi ha effettivamente impressionato. Non è detto che restino qui, ma di sicuro dovremo capire fino a che punto potranno tornarci utili".
A Moena, sede del ritiro estivo, De Rossi sta valutando lo stato psicofisico della sua squadra, senza trascurare alcun dettaglio. Nel merito, ecco quanto ha riferito il tecnico ex Roma: "Per quel che riguarda il mercato, attenzioniamo diversi profili e ci faremo trovare pronti. Serve qualità tecnica e gioverebbe a chiunque". Oltre a possibili rinforzi, però, il Genoa deve operare anche in uscita: "(Un centrocampista e un attaccante potrebbero servire ndr) Sì, ma... resta da vedere chi andrà via. Qualcuno ci ha detto di voler lasciare".
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