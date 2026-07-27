L'attuale fantasista del Tottenham Xavi Simons tramite il podcast The Sports Agents, ha parlato del suo addio al Barcellona dichiarandosi ferito dalle notizie uscite ai tempi, dopo il suo trasferimento al PSG. L'olandese ha provato così a chiarire una volta per tutte la questione dell'addio ai blaugrana.

Xavi Simons: "Lì per una vita, ma mi hanno ferito"

Così Simons ha voluto parlare di quel momento di separazione dal Barcellona: "Era chiaro da parte loro chemi hanno detto 'abbiamo altri giocatori in cui crediamo e vogliamo offrirti un contratto, ma

Cresciuto a La Masia, seguendo il sogno di vestire il blaugrana ancor dopo gli anni al vivaio, l'attaccante olandese si è dovuto scontrare con la dura realtà: "Sono stato lì per tutta la vita. Ho vissuto situazioni diverse, ho vissuto tutto lì, tutta la mia infanzia è stata lì, quindi adoro il club. Tutto quello che è venuto fuori ha ferito me e la mia famiglia. La situazione era semplice: preferivano altri ragazzi in quel periodo e per me andava bene".

LONDRA, INGHILTERRA - 4 NOVEMBRE: Xavi Simons del Tottenham Hotspur controlla la palla durante la partita MD4 della fase di campionato UEFA Champions League 2025/26 tra Tottenham Hotspur e FC. Copenaghen al Tottenham Hotspur Stadium il 4 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Ha poi parlato del suo trasferimento al PSG ritenendola la decisione migliore fatta in quel periodo della sua carriera: "La gente potrebbe dire che non stavo giocando ma, ovviamente, avevo Neymar, Messi e Mbappé davanti. Quindi era davvero difficile perché volevano giocare ogni partita, ma è stata la migliore esperienza che potessi avere, perché ho imparato da loro", ha concluso Xavi Simons.

Attualmente in Inghilterra è uno dei giocatori più importanti degli Spurs che, dopo le precedenti esperienze tra Francia ed Olanda, gli garantiscono spazio e visibilità in un campionato ad alto coefficiente di difficoltà.