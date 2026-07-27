Il mondo del calcio si stringe attorno a Luciano Spalletti per una grave perdita personale. È morta Ilva, la madre dell’allenatore bianconero, una figura centrale nella sua vita e nel suo percorso umano e professionale. La notizia ha colpito la Juventus e tutto l’ambiente bianconero, che ha espresso vicinanza a Spalletti, ai familiari e agli amici in questo momento di dolore. Ilva aveva 93 anni e viveva a Spicchio-Sovigliana, frazione del comune di Vinci, in provincia di Firenze, il territorio dove il tecnico toscano è cresciuto e ha costruito le proprie radici.

Il lutto in mattinata, Ilva era la luce di Spalletti

Per Spalletti, la madre ha rappresentato molto più di una presenza familiare: è stata un punto di riferimento costante, una persona capace di trasmettergli valori importanti e di accompagnarlo nelle diverse fasi della sua vita., anche nei momenti più difficili della carriera.

Il rapporto con Ilva è stato più volte ricordato dallo stesso Spalletti, che ha sempre parlato delle proprie origini con grande orgoglio. La semplicità, il lavoro e l’importanza dei legami familiari sono elementi che hanno segnato il carattere del tecnico, diventato uno degli allenatori italiani più apprezzati a livello nazionale e internazionale.

TURIN, ITALY - MAY 23: Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

Dalla lunga gavetta nei campionati minori fino alle esperienze sulle panchine di club prestigiosi e della Nazionale, Spalletti ha portato con sé gli insegnamenti ricevuti dalla sua terra e dalla sua famiglia. Una storia personale fatta di sacrifici e determinazione, valori che spesso ha riconosciuto proprio alle persone che gli sono state accanto fin dall’inizio.

In queste ore sono numerosi i messaggi di affetto e vicinanza arrivati nei confronti dell’allenatore e dei suoi cari. La Juventus, insieme a tutto il popolo bianconero, si è unita al dolore di Spalletti per la scomparsa di una donna che ha avuto un ruolo speciale nella sua vita. Un momento difficile per il tecnico toscano, che saluta una figura insostituibile del proprio cammino: una madre, una guida e un riferimento che resterà per sempre parte della sua storia.