Chi pensava che fosse arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo dovrà ricredersi in fretta. A 41 anni suonati, Mathieu Valbuena non ha alcuna intenzione di fermarsi e ha già pronta la valigia per una nuova sfida. Stando a quanto riportato da L'Équipe, l'ex trequartista di Marsiglia e Lione sta per legarsi al Santa Lucia, formazione che milita nella seconda serie maltese. Per lui si parla di un contratto di un anno con opzione per il secondo, segno che la voglia di correre dietro a un pallone è più viva che mai.

Un viaggio infinito per "Petit Vélo"

Mathieu Valbuena, la classe che non sente il peso del tempo

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