Niente ritiro per "Petit Vélo": l'ex stella del Marsiglia riparte da Malta per conquistare la promozione in prima serie.

Danilo Loda

Chi pensava che fosse arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo dovrà ricredersi in fretta. A 41 anni suonati, Mathieu Valbuena non ha alcuna intenzione di fermarsi e ha già pronta la valigia per una nuova sfida. Stando a quanto riportato da L'Équipe, l'ex trequartista di Marsiglia e Lione sta per legarsi al Santa Lucia, formazione che milita nella seconda serie maltese. Per lui si parla di un contratto di un anno con opzione per il secondo, segno che la voglia di correre dietro a un pallone è più viva che mai.

Un viaggio infinito per "Petit Vélo"

Sono passati due decenni da quando muoveva i primi passi ad altissimi livelli con la maglia dell'OM. Da quel momento la carriera di "Petit Vélo" si è trasformata in un vero e proprio giro del mondo. Russia, Turchia, Grecia e Cipro: Valbuena ha girato l'Europa in lungo e in largo ma senza mai perdere la bussola. L'ultima tappa lo ha visto protagonista con la seconda squadra dell'Olympiacos, ma ora l'obiettivo si sposta un po' più a sud. A Malta lo attende una missione chiara e stimolante: trascinare il Santa Lucia dritto verso la promozione nella massima serie.
Olympiacos FC v Wolverhampton Wanderers - UEFA Europa League Round of 16: First Leg

Mathieu Valbuena, la classe che non sente il peso del tempo

L'ultima annata non è stata una passeggiata a causa di qualche acciacco di troppo, ma quando è sceso in campo le sue qualità si sono viste tutte. In sole 11 presenze ha messo a segno tre reti e sfornato quattro assist, dimostrando di saper ancora fare la differenza. L'idea di smettere gli è passata per la testa durante l'estate, è vero, ma la passione ha avuto la meglio.
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Il prossimo settembre spegnerà 42 candeline, eppure per l'ex nazionale francese la carta d'identità resta un semplice dettaglio. L'età è solo un numero", ha dichiarato a France Football nel 2024. "Il divertimento, la condizione fisica e la forza mentale sono ancora presenti. Ho ancora quel qualcosa in più, quella scarica di adrenalina pre-partita, quindi cerco di prolungare il più possibile questo piacere. Quando non potrò più dare alcun contributo in campo, allora smetterò". Contano la forma fisica, la testa e soprattutto quella scarica di adrenalina che si prova prima di ogni fischio d'inizio. Finché ci sarà quel fuoco dentro, vedremo Mathieu in campo.

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