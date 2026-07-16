L'Olympique Marsiglia si appresta a cominciare la nuova stagione con le migliori intenzioni possibili. L'OM ha sofferto parecchio nell'ultimo anno, trovando l'accesso all'Europa solo nell'ultimo match di Ligue 1. Il club marsigliese ha disputato un'annata parecchio complicata: gli addi a stagione in corso di Roberto De Zerbi, Pablo Longoria e Medhi Benatia hanno inciso sul risultato finale della squadra. Quello che doveva essere il progetto della rinascita dello storico club, è terminato precocemente e con tanta delusione. Così, Franck McCourt ha dovuto rinnovare l'organigramma societario, modificando anche logo e nome dello stadio. Per la prossima stagione, a guidare l'OM ci saranno Stéphane Richard come presidente, Gregory Lorenzi come DS e l'ex Lille Bruno Genesio come allenatore, nominato dopo l'esonero a stagione conclusa di Habib Beye. Oltre a un mercato in movimento, l'Olympique Marsiglia ha deciso di promuovere le sue nuove magliette da gioco, tra cui una molto particolare.

La nuova terza maglie dell'Olympique Marsiglia

MARSIGLIA, FRANCIA - 21 GENNAIO: Una coreografia raffigurante i Beatles viene mostrata prima della settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Liverpool FC allo Stade de Marseille il 21 gennaio 2026 a Marsiglia, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

L'OM si è sempre distinto negli anni per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo. Infatti, durante l'ultima annata sono andate a ruba le magliette "storiche" dedicate ad Abedi Pelé e Jean-Pierre Papin. Perciò, l'Olympique Marsiglia non ha voluto lasciare l'ambito dei kit da gioco al caso. Il club è fortemente radicato nella città e nei suoi dintorni, rendendo il legame con i tifosi estremamente solido e duraturo. La passione dei tifosi marsigliesi non è seconda a nessuno e la nuova dirigenza sa quanto sarà importante non sbagliare durante la prossima stagione.

𝐋𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐝’𝐢𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 💜



Pensée comme une véritable balade en Provence, cette campagne célèbre une région authentique, créative et profondément vivante. Elle met à l’honneur celles et ceux qui la font vivre, à l’image du… pic.twitter.com/3AWO2qTQrJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 16, 2026

Così, Puma e OM hanno lavorato bene per produrre una terza maglia densa di riferimenti identitari relativi al territorio di Marsiglia: "La Provenza come territorio d'ispirazione. Pensata come una vera passeggiata in Provenza, questa campagna celebra una regione autentica, creativa e profondamente viva. Rende omaggio a coloro che la fanno vivere, a immagine della modella marsigliese Mohamed Benhadda, che incarna questa campagna al fianco dell’OM". Nella maglia vengono dunque celebrati elementi simbolici, attraverso rappresentazioni e colori, come la lavanda, gli uliveti e le calanques.