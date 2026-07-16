Hernan Crespo, uno dei più forti attaccanti argentini della sua epoca, continua la carriera d'allenatore e, dopo le esperienze in patria, in Brasile e in Italia con il Modena, ripartirà dai messicani dell'Atlas. Valdanito, così soprannominato da calciatore, arriverà presto a Guadalajara dove firmerà un contratto fino al 2028.

Giramondo in attesa della consacrazione

A seguito di una carriera che l'ha visto in molteplici occasioni contendersi il posto come attaccante più letale al mondo, con le maglie di Hernan Crespo ha deciso, come tanti suoi colleghi, di intraprendere la strada da allenatore. Chiuso il viaggio da calciatore al, dove era giunto dalnel 1996, Valdanito ha iniziato ad allenare la primavera dei gialloblu, prima di accasarsi, per una stagione, qualche chilometro distante, a. Ma è soltanto nel 2018 che, dopo due anni di inattività, decide di ripartire nella cara e vecchia Argentina, alla corte del. Esonerato dopo nemmeno un anno, comincia la giostra delle panchine.

YOKOHAMA, GIAPPONE - 11 MAGGIO: L'allenatore Hernan Crespo dell'Al Ain viene visto prima della partita di andata della finale di AFC Champions League tra Yokohama F.Marinos e Al Ain allo Yokohama International Stadium l'11 maggio 2024 a Yokohama, Giappone. (Foto di Masashi Hara/Getty Images)

Allena il club argentino Defensa y Justicia, prima di passare dai "cugini" brasiliani, sposando il progetto del San Paolo. Alla guida del Tricolor Paulista vince il campionato Paulista battendo, nella doppia finale, i rivali del Palmeiras. Dopo la gioia, però, arriva la delusione. Infatti, le eliminazioni dalla Copa Libertadores e dalla Coppa del Brasile gli valgono l'esonero. Decide, allora, di ripartire dove le pressioni vengono meno. Vola in Qatar e firma con l'Al Duhail, vincendo nella prima stagione il treble domestico: campionato, Coppa di Qatar e Coppa delle Stelle del Qatar. Un anno dopo accetta la chiamata dell'Al-Ain, club degli Emirati Arabi Uniti, conquistando la seconda AFC Champions League della storia del club.

🚨🇲🇽 Hernán Crespo to sign for Atlas, deal done and here we go! Contract until 2028, announcement soon.



Crespo won already 6 titles as manager and takes on a very ambitious project that is being heavily backed at all levels. pic.twitter.com/XzAovVoqLk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

Alla ricerca della stabilità

torna alma, come capita nella maggior parte dei casi, le minestre riscaldate non hanno mai successo. Adesso, tornato libero sul mercato, ha accettato la proposta dei messicani dell'. Come riportato da Fabrizio Romano, la società messicana dell', con sede a Guadalajara, nello stato di Jalisco, ha avviato i contatti con, arrivando alla fumata bianca in queste ore. Il club, che milita nella Liga MX, il livello più alto del calcio messicano, è stato acquistato nell'aprile di questo anno dal gruppo PRODI, che possiede anche, una squadra di baseball. La volontà della nuova proprietà è di proseguire e portare a un livello più alto una squadra che, dal 2021, ha conquistato due titoli nazionali. La scelta di puntare suè intrigante, ambo le parti.