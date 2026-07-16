Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

La super semifinale del Mondiale tra Inghilterra e Argentina non è terminata con il triplice fischio. Oltre al risultato maturato sul campo e alla rimonta decisiva, a far discutere sono stati gli episodi del post-partita, con un confronto acceso tra Jude Bellingham e Valentin Barco. Un finale ad alta quota che racconta una gara vissuta per intero sul filo della tensione.

Il confronto Bellingham-Barco

Al termine della gara, mentre i giocatori argentini festeggiavano la qualificazione in finale, le telecamere hanno catturato un momento controverso:si sarebbe infatti avvicinato a, rifilandogli uno 'scappellotto' sulla parte posteriore della testa. L'episodio ha generato poi un breve confronto, con alcuni calciatori intervenuti per separare i due. Secondo le ricostruzioni diffuse da diverse testate europee, il gesto sarebbe arrivato in seguito ad un presuntotra i due giocatori, ma l'esatta dinamica resta però al centro delle discussioni, mentre lapotrebbe valutare eventuali conseguenze

BURTON-UPON-TRENT, INGHILTERRA - 24 MARZO: Jude Bellingham dell'Inghilterra reagisce durante una sessione di allenamento al St Georges Park il 24 marzo 2026 a Burton-upon-Trent, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Una partita segnata dalla tensione

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