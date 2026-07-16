Una semifinale combattuta e ricca di polemiche regala all'Argentina l'accesso alla finale: sotto la lente il momento ad alta tensione tra Bellingham e Barco

Alex Bianchi
Messi Argentina

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La super semifinale del Mondiale tra Inghilterra e Argentina non è terminata con il triplice fischio. Oltre al risultato maturato sul campo e alla rimonta decisiva, a far discutere sono stati gli episodi del post-partita, con un confronto acceso tra Jude Bellingham e Valentin Barco. Un finale ad alta quota che racconta una gara vissuta per intero sul filo della tensione.

Il confronto Bellingham-Barco

Al termine della gara, mentre i giocatori argentini festeggiavano la qualificazione in finale, le telecamere hanno catturato un momento controverso: Bellingham si sarebbe infatti avvicinato a Barco, rifilandogli uno 'scappellotto' sulla parte posteriore della testa. L'episodio ha generato poi un breve confronto, con alcuni calciatori intervenuti per separare i due. Secondo le ricostruzioni diffuse da diverse testate europee, il gesto sarebbe arrivato in seguito ad un presunto scambio verbale tra i due giocatori, ma l'esatta dinamica resta però al centro delle discussioni, mentre la FIFA potrebbe valutare eventuali conseguenze disciplinari.
Jude Bellingham, numero 10 dell'Inghilterra - Ph Getty Images

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BURTON-UPON-TRENT, INGHILTERRA - 24 MARZO: Jude Bellingham dell'Inghilterra reagisce durante una sessione di allenamento al St Georges Park il 24 marzo 2026 a Burton-upon-Trent, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Una partita segnata dalla tensione

Al di là dei singoli episodi, il nervosismo ha accompagnato però l'intera semifinale. La rivalità storica tra le due nazionali, unita senza dubbio anche all'importanza della posta in palio quale può essere la finale della Coppa del Mondo, ha prodotto diversi momenti di alta tensione tra i giocatori e gli ultimi minuti della gara, come di consueto, hanno aumentato l'ulteriormente la pressione. Dopo una gara equilibrata che si era però messa in salita, l'Argentina ha trovato la forza mentale per ribaltare il risultato e completare la rimonta. Anche durante i festeggiamento successivi sarebbero emerse altre immagini controverse, tra cui riferimenti alla storica questione delle Malvinas, elemento che ha contribuito ad alimentare un clima già alle stelle tra le due rappresentative e che, tra l'altro, potrebbe portare ad una sanzione per l'Albiceleste.
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Argentina in finale: ora c'è la Spagna

Sul campo, all'interno dei 90 minuti, a parlare è stato il verdetto definitivo: l'Argentina ha superato l'Inghilterra e ha conquistato l'accesso alla finale del Mondiale. Una vittoria arrivata agli sgoccioli di un match combattuto e ricco di tensione. La nazionale guidata da Lionel Scaloni ora guarda all'ultimo e più importante appuntamento del torneo: la finalissima contro la Spagna.

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