Un'altra notte da protagonista assoluto, un'altra impresa degna di essere raccontata. Lionel Messi raggiunge la terza finale di una Coppa del Mondo in carriera, la seconda consecutiva. I suoi due assist hanno spianato la strada al successo dell'Albiceleste, a cui manca soltanto un ultimo passo per riscrivere la storia. Con la Spagna di De La Fuente ci sarà totale equilibrio.

Messi sempre più nella storia: "È il gruppo che fa la differenza"

Già, proprio quello: il gruppo. L' Argentina non ha vinto certamente per caso la semifinale, anzi. L'Inghilterra è stata spazzata via per un eccesso di supponenza, essendosi rintanata nella sua metà campo e avendo atteso la fine della partita. La gara, poi, è scivolata via: solito assist - stavolta doppio - di Leo Messi e Argentina meritatamente in finale. Il capitano della Seleccion non ha fatto troppi giri di parole: "È stata una giornata meravigliosa. Come si era detto prima che iniziasse la partita, per quanto rimanesse una gara di calcio,, ancora più se si parla di una semifinale".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi dell'Argentina osserva durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Nominato Man of the Match, Messi ha confermato che il primo pensiero per il successo andasse ai loro instancabili tifosi: "Ci tenevamo a dare loro questa gioia e a conquistare la finale del mondiale". Come anticipato, è il carattere del gruppo a sorprendere ancora una volta, sopperendo magari a qualche lacuna tecnica presente nella rosa: "Quel che ha fatto questo gruppo è incredibile e, oggi, abbiamo dato ancora prova di unione d'intenti e di amore, di forza e di calcio. Ci siamo presi la finale con gioco e pazienza".

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Ora la testa è rivolta alla. Una squadra che, dice sempre Messi, ha valori importanti e segue da lontano: "Giocano nello stesso modo da tanti anni e molti dei loro calciatori li ho già affrontati. Li seguo ancora molto.Mi aspetto una partita equilibrata, certo che sarà speciale".