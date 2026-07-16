Lautaro Martinez non trattiene le lacrime. Dopo aver deciso uno storico Argentina-Inghilterra, completando la rimonta della Scaloneta (2-1) con un vincente colpo di testa al minuto 90+2', l'attaccante argentino si è lasciato andare ad un'emozionante intervista post-partita, raccontando tutta la gioia e l'importanza della rete che ha permesso all'Albiceleste di staccare il biglietto per la seconda finale consecutiva del Mondiale, dove incontrerà la temutissima Spagna, nel tentativo di difendere il titolo conquistato in Qatar.

Argentina, Lautaro: "H o sempre sognato di segnare questo gol "

Intervistato in zona mista ai microfoni della FIFA, con una voce segnata ancora dall'emozione della partita, Lautaro Martinez ha raccontato tutto il peso del gol siglato in semifinale contro i Three Lions mandando un pensiero ai propri genitori: "Onestamente, è un'emozione fortissima. La prima volta che mio padre mi ha comprato un paio di scarpini, ho sempre sognato di segnare questo gol. Per mia madre, che dal giorno in cui sono partito per il Racing non ha mai smesso di rifarmi il letto, e questo vale più di un gol, di una finale".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 15 OTTOBRE: Lautaro Martinez dell'Argentina festeggia con il compagno di squadra Lionel Messi dopo aver segnato il secondo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Argentina e Bolivia allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​15 ottobre 2024 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Continuando, l'attaccante dell'Inter ha voluto dedicare la rete anche ai suoi figli: "Ho due figli che mi hanno cambiato la vita da quando sono arrivati. Da lì mi son dato una regolata. Mi godo tutto questo, oggi sono un uomo e mi godo la vita".

"L'Inghilterra si è chiusa in difesa"

L'ho sognato, lo giuro, ho detto ad Alexis (Mac Allister) che avrei segnato un gol, ho detto a Facu (Medina) che sarei entrato in campo e avrei vinto la partita". Successivamente, Lautaro Martinez ha rivelato di aver, in un certo senso, predetto il proprio gol prima della partita: "

😳 Les larmes de Lautaro Martinez après le but victorieux et la qualification de l'Argentine contre l'Angleterre !#beINFWC2026 pic.twitter.com/8yjnPnhkL5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 15, 2026

Infine, nonostante la gioia e l'emozione, l'attaccante argentino ha trovato anche le parole per analizzare il match contro l'Inghilterra: "Questa squadra sta continuando a dimostrare di che pasta è fatta. Loro si sono stancati, hanno pressato per 60 minuti, poi non ce l'hanno fatta più. Quando hanno trovato il gol si sono chiusi in difesa e questo ci ha dato tranquillità nel far circolare la palla. Abbiamo segnato e siamo di nuovo in finale al Mondiale".