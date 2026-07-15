L'Argentina conquista la finale del Mondiale al termine di una semifinale ricca di emozioni, superando l'Inghilterra per 2-1 con una straordinaria rimonta nel finale. Dopo un primo tempo equilibrato e ben interpretato dagli inglesi, l'Albiceleste ha cambiato marcia nella ripresa, dominando il gioco e trovando due reti negli ultimi minuti con Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Grazie a questo successo, la nazionale argentina raggiunge la Spagna nell'atto conclusivo della competizione: sarà dunque una finalissima tra due delle squadre che hanno maggiormente convinto nel corso del torneo.

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Primo tempo positivo dell'Inghilterra

La formazione inglese ha disputato un ottimo primo tempo, riuscendo a limitare il palleggio argentino e a chiudere gli spazi con grande ordine. La squadra britannica ha saputo difendersi con attenzione e ripartire quando possibile, mettendo in difficoltà l'Albiceleste sul piano dell'intensità.

Il vantaggio è arrivato al 55' grazie ad Anthony Gordon, bravo a concretizzare una delle poche occasioni costruite dall'Inghilterra e a portare avanti i suoi in una partita che sembrava poter prendere una direzione favorevole.

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Nella ripresa cambia tutto: dominio argentino

Dopo lo svantaggio, però, è emersa tutta la qualità dell'Argentina. La squadra sudamericana ha preso completamente il controllo del match, aumentando il ritmo e schiacciando l'Inghilterra nella propria metà campo.

Le statistiche confermano il dominio argentino: 64% di possesso palla, 15 tiri contro 5, 1.84 expected goals contro 0.53, oltre a tre grandi occasioni create contro una sola degli inglesi.

Il forcing argentino è stato premiato all'85', quando Enzo Fernández ha trovato il gol del pareggio, riaccendendo le speranze dell'Albiceleste.

L'Inghilterra ha accusato il colpo e nei minuti di recupero è arrivata la rete decisiva: al 92', Lautaro Martínez ha completato la rimonta firmando il definitivo 2-1, facendo esplodere la gioia dei tifosi argentini.

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Finale da sogno contro la Spagna

L'Argentina conferma così il proprio carattere e la propria capacità di non arrendersi mai, ribaltando una semifinale che sembrava complicarsi dopo il vantaggio inglese. Il secondo tempo disputato dalla squadra sudamericana è stato praticamente a senso unico, con un dominio tecnico e territoriale che ha portato alla meritata qualificazione.

Adesso il Mondiale è pronto a vivere il suo ultimo, attesissimo capitolo: Spagna-Argentina sarà la finale che assegnerà il titolo iridato. Due nazionali ricche di talento, protagoniste di un percorso convincente fin dalle prime giornate del torneo, si contenderanno il trofeo più prestigioso del calcio mondiale in una sfida che si preannuncia spettacolare.

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