La FIFA viola il regolamento per permettere l'halftime show in stile Super Bowl nell'intervallo tra primo e secondo tempo della finale del Mondiale.
Ancora una volta quest'estate la FIFA è al centro delle polemiche per una decisione destinata a far appassionati, addetti ai lavori e tifosi di tutto il mondo. In vista della finale dei Mondiali 2026, in programma domenica 19 luglio a New York, la federazione ha deciso di introdurre il primo "halftime show" nella storia della Coppa del Mondo, allungando l'intervallo della partita fino a circa 30 minuti, scelta che richiama il celebre spettacolo del Super Bowl, ma che secondo molti andrebbe a violare il regolamento ufficiale del calcio.
Halftime show al Mondiale 2026: l'articolo violato dalla FIFAA far discutere è l'articolo 7 delle Regole del Gioco, redatte dall'International Football Association Board (IFAB), l'organo incaricato di stabilire e aggiornare il regolamento del calcio mondiale. La norma prevede che l'intervallo tra il primo e il secondo tempo non possa superare i 15 minuti, salvo circostanze eccezionali concordate dall'organizzatore della competizione.
Durante l'intervallo della finale andrà in scena uno spettacolo senza precedenti per un Mondiale, e a curarne la direzione artistica è Chris Martin, frontman dei Coldplay, che ha messo insieme un cast ricco di star internazionali. Sul palco sono attesi Justin Bieber, Shakira, i BTS, Madonna e Burna Boy, affiancati dal celebre direttore d'orchestra venezuelano Gustavo Dudamel.
A rendere l'evento ancora più scenografico contribuirà anche la presenza degli iconici personaggi dei Muppet, che saranno i protagonisti di alcuni momenti dello show.
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