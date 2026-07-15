Ancora una volta quest'estate la FIFA è al centro delle polemiche per una decisione destinata a far appassionati, addetti ai lavori e tifosi di tutto il mondo. In vista della finale dei Mondiali 2026, in programma domenica 19 luglio a New York, la federazione ha deciso di introdurre il primo "halftime show" nella storia della Coppa del Mondo, allungando l'intervallo della partita fino a circa 30 minuti, scelta che richiama il celebre spettacolo del Super Bowl, ma che secondo molti andrebbe a violare il regolamento ufficiale del calcio.

Halftime show al Mondiale 2026: l'articolo violato dalla FIFA

A far discutere è l', redatte dall'), l'organo incaricato di stabilire e aggiornare il regolamento del calcio mondiale. La norma prevede che l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, salvo circostanze eccezionali concordate dall'organizzatore della competizione.

BRASILIA, BRASILE - 26 FEBBRAIO: Vista del trofeo della Coppa del Mondo, come parte del FIFA Trophy Tour al Palazzo Planalto il 26 febbraio 2026 a Brasilia, Brasile. Il tour prevede 75 tappe in oltre 150 giorni e, dopo essersi fermato a San Paolo e Rio de Janeiro, è arrivato al Palazzo Planalto, dove verrà presentato anche il trofeo della Coppa del Mondo femminile del 2027. La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

Durante l'intervallo della finale andrà in scena uno spettacolo senza precedenti per un Mondiale, e a curarne la direzione artistica è Chris Martin, frontman dei Coldplay, che ha messo insieme un cast ricco di star internazionali. Sul palco sono attesi Justin Bieber, Shakira, i BTS, Madonna e Burna Boy, affiancati dal celebre direttore d'orchestra venezuelano Gustavo Dudamel.

A rendere l'evento ancora più scenografico contribuirà anche la presenza degli iconici personaggi dei Muppet, che saranno i protagonisti di alcuni momenti dello show.

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Molti esperti e appassionati pensano che un intervallo così lungo possasulle prestazioni dei calciatori, alterando la temperatura muscolare, il ritmo della gara e la gestione tattica da parte degli allenatori, come già osservato con il discutissimoche va a dividere la partita inspezzando la partita anche in momenti decisivi. La FIFA aveva già precedentemente annunciato che si sarebbe sforato il quarto d'ora per lo show,anche se attualmente una durata del genere sembra impossibile da rispettare vista la lunghezza della scaletta.