Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

Non c'è stato neanche il tempo di terminare il torneo attuale che la Coppa del Mondo si sta preparando a vivere una nuova, storica trasformazione. Dopo il recente allargamento del torneo, passato dalle 32 Nazionali dell’edizione in Qatar nel 2022 alle 48 di quest'estate, la FIFA sta valutando la possibilità di aumentare ulteriormente il numero delle partecipanti fino a 64 squadre già a partire dalla prossima edizione della competizione.

A confermarlo è stato Gianni Infantino ai microfoni di Bluewin, dove ha confermato che dopo la finale di questa edizione gli organi competenti si incontreranno per discutere l'ampliamento della competizione a partire dal 2030.

Mondiale a 64 squadre: le dichiarazioni di Infantino

L’eventuale passaggio apermetterebbe a un numero maggiore di Paesi di partecipare alla competizione più prestigiosa del calcio internazionale, ma allo stesso tempo aprirebbelegati al calendario, alla durata del torneo e alla gestione degli impegni dei calciatori, già attualmente impegnatissimi.

A rilanciare l’ipotesi di un torneo ancora più grande è stato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha parlato della possibilità di rendere il Mondiale ancora più globale e inclusivo.

BRASILIA, BRASILE - 26 FEBBRAIO: Vista del trofeo della Coppa del Mondo, come parte del FIFA Trophy Tour al Palazzo Planalto il 26 febbraio 2026 a Brasilia, Brasile. Il tour prevede 75 tappe in oltre 150 giorni e, dopo essersi fermato a San Paolo e Rio de Janeiro, è arrivato al Palazzo Planalto, dove verrà presentato anche il trofeo della Coppa del Mondo femminile 2027. La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

La FIFA negli ultimi anni ha portato avanti una linea precisa, aumentare la partecipazione mondiale e dare maggiore spazio alle federazioni emergenti. La riforma di quest'anno, con 48 squadre partecipanti, è stata pensata proprio con questo obiettivo e una nuova espansione rappresenterebbe un ulteriore passo in questa direzione.

Ecco le parole del presidente Infantino: "È un tema che verrà esaminato e discusso nelle commissioni competenti dopo la finale. Quando si organizza un Mondiale dev'essere per il mondo intero, non solo per Europa e Sud America. Ogni nazione dovrebbe poter avere la possibilità di sognare di partecipare al Mondiale".

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Continua elogiando l'attuale formato, prendendo per esempio le africane, protagoniste di un ottimo percorso: "Il Mondiale a 48 squadre: Nazionali provenienti da ogni continente hanno segnato gol e conquistato almeno un punto,hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta. All'ultimo Mondiale ce n'erano. Questo dimostra quanto sia importante includere tutte le squadre e dare loro l'opportunità di partecipare".