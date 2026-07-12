L'Argentina batte 3-1 la Svizzera e vola in semifinale del Mondiale dove mercoledì sfiderà l'Inghilterra. La squadra di Lionel Scaloni ha avuto la meglio sugli elvetici al termine dei tempi supplementari dopo che i 90 minuti si erano chiusi sull'1-1 ma soprattutto con la squadra di Murat Yakin rimasta in 10 uomini per l'espulsione di Breel Embolo per simulazione. Proprio questo è stato l'episodio che ha pesato sulla partita poiché l'espulsione dell'attaccante è avvenuta su applicazione di una nuova regola. Ecco quale.

Argentina-Svizzera e il debutto della mistaken identity: la regola che ha deciso l'espulsione di Embolo

Si può dire che la sfida tra Argentina-Svizzera l'ha decisa Breel. E non per una rete realizzata. L'attaccante elvetico l'ha combinata grossa. Proprio nel momento migliore degli elvetici, galvanizzati dal pareggio realizzato da Dan, il classe '97 ha lasciato i suoi compagni in 10 uomini per somma di ammonizione. L'attaccante delaveva subito un duro fallo da Leandro, motivo per cui l'arbitroha estratto il cartellino giallo all'ex giocatore della Roma. O almeno questo è parso in un primo momento.

La decisione, infatti, è stata poi ribaltata dal VAR. Dopo essere stato richiamato al monitor, l'arbitro ha revocato il cartellino giallo a Paredes, ritenendo che non ci fosse stato alcun fallo, e ha ammonito Embolo per simulazione. Per l'attaccante svizzero si è trattato del secondo giallo della partita, con conseguente espulsione automatica. Il giocatore ha poi lasciato il campo in lacrime. La decisione che ha portato all'espulsione del 29 enne entrerà nella storia.

BASILEA, SVIZZERA - 27 MARZO: Breel Ambolo (Svizzera) reagisce durante l'amichevole internazionale tra Svizzera e Germania al St. Jakob-Park, il 27 marzo 2026 a Basilea, in Svizzera. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Quest'ultima, infatti, si basa sulla nuova formulazione della regola chiamata mistaken identity ("identità errata"), modificata dall'IFAB poco prima dei Mondiali. In passato il VAR poteva correggere un'ammonizione soltanto quando l'arbitro aveva mostrato il cartellino al giocatore sbagliato della stessa squadra. La nuova norma estende invece questa possibilità anche quando il provvedimento disciplinare viene attribuito al calciatore sbagliato tra le due squadre coinvolte nell'episodio. In pratica, se l'arbitro ammonisce un difensore per un presunto fallo ma le immagini mostrano che l'infrazione è in realtà una simulazione dell'attaccante, il VAR può revocare il cartellino al primo e assegnarlo al secondo. Una decisione che ha suscitato non poche polemiche.