L'attaccante dell'Inter, autore del decisivo 3-1, celebra la qualificazione alla semifinale e omaggio Scaloni
Messi vola in aria: la festa dell'Argentina dopo la rimonta contro l'Egitto
L'Argentina soffre ma alla fine si qualifica per la semifinale del Mondiale 2026. La Selecion ha battuto la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari grazie alle reti realizzate da Mac Allister, Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Proprio quest'ultimo è intervenuto in conferenza stampa, dopo la fine della partita, esprimendo tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto e prendendo le difese di Lionel Scaloni, verso il quale ultimamente erano state lanciate diverse critiche per scelte tecniche ritenute inadatte. Ecco le sue dichiarazioni.
Argentina, Lautaro esalta la rosa: "Questa Nazionale ha qualcosa in più. Scaloni? Parlano i risultati"Per la terza volta consecutiva l'Argentina arriva alla semifinale di un Mondiale. La squadra di Lionel Scaloni ha dovuto faticare più del previsto per piegare la resistenza della Svizzera, rimasta in 10 dal 72' per l'espulsione di Embolo. Ci sono voluti i tempi supplementari, dopo che i 90' si erano chiusi sull'1-1, per avere la meglio sulla squadra di Murat Yakin grazie all'eurogol di Julian Alvarez e alla rete decisiva di Lautaro Martinez. Mercoledì la sfida contro l'Inghilterra, vittoriosa in rimonta sulla Norvegia per 2-1.
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Un'Argentina che ancora una volta mostra una grande efficacia in fase offensiva ma sempre qualche lacuna in difesa: "Contro l'Egitto avevamo perso alcuni palloni pericolosi e loro ci avevano colpito in contropiede - continua Lautaro - Oggi siamo migliorati sotto questo aspetto e siamo tornati a segnare anche su calcio piazzato, una situazione che prepariamo molto in allenamento". Sua è stata la rete del definitivo 3-1: "Sono davvero felice di aver segnato e di aver condiviso questo momento con tutti".
Unica nota negativa sono state le recenti critiche rivolta all'allenatore Lionel Scaloni a causa del suo sistema di gioco che in questo Mondiale ha lasciato molte perplessità. Lautaro lo ha difeso così: "Scaloni non deve più dimostrare nulla. Ha costruito una squadra unita, con un'identità precisa e uno stile di gioco che porta risultati. Noi continueremo a seguirlo perché crediamo totalmente nel suo staff. Alla fine sono i risultati che parlano".
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