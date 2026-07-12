L'Argentina soffre ma alla fine si qualifica per la semifinale del Mondiale 2026. La Selecion ha battuto la Svizzera per 3-1 dopo i tempi supplementari grazie alle reti realizzate da Mac Allister, Julian Alvarez e Lautaro Martinez. Proprio quest'ultimo è intervenuto in conferenza stampa, dopo la fine della partita, esprimendo tutta la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto e prendendo le difese di Lionel Scaloni, verso il quale ultimamente erano state lanciate diverse critiche per scelte tecniche ritenute inadatte. Ecco le sue dichiarazioni.

Argentina, Lautaro esalta la rosa: "Questa Nazionale ha qualcosa in più. Scaloni? Parlano i risultati"

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Per la terza volta consecutiva l'arriva alla semifinale di un Mondiale. La squadra di Lionelha dovuto faticare più del previsto per piegare la resistenza della, rimasta in 10 dal 72' per l'espulsione di. Ci sono voluti i tempi supplementari, dopo che i 90' si erano chiusi sull'1-1, per avere la meglio sulla squadra di Muratgrazie all'eurogol di Juliane alla rete decisiva di Lautaro Martinez . Mercoledì la sfida contro l', vittoriosa in rimonta sullaper 2-1.Al termine della partita, l'attaccante dell'Albiceleste e dell'è intervenuto in conferenza stampa dove ha elogiato la maturità della squadra nei momenti più complicati della sfida contro gli elvetici: "Vogliamo ripeterci. Non ci stancheremo mai di dirlo - ha iniziato il numero 22 - Questa Nazionale ha sempre qualcosa in più. Anche quando siamo andati in difficoltà siamo rimasti dentro la partita, senza perdere la pazienza. Alla fine sono arrivati i gol che ci hanno portato in semifinale".

Un'Argentina che ancora una volta mostra una grande efficacia in fase offensiva ma sempre qualche lacuna in difesa: "Contro l'Egitto avevamo perso alcuni palloni pericolosi e loro ci avevano colpito in contropiede - continua Lautaro - Oggi siamo migliorati sotto questo aspetto e siamo tornati a segnare anche su calcio piazzato, una situazione che prepariamo molto in allenamento". Sua è stata la rete del definitivo 3-1: "Sono davvero felice di aver segnato e di aver condiviso questo momento con tutti".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 15 OTTOBRE: Lautaro Martinez dell'Argentina segna il secondo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana della Coppa del mondo FIFA 2026 tra Argentina e Bolivia all'Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​15 ottobre 2024 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Unica nota negativa sono state le recenti critiche rivolta all'allenatore Lionel Scaloni a causa del suo sistema di gioco che in questo Mondiale ha lasciato molte perplessità. Lautaro lo ha difeso così: "Scaloni non deve più dimostrare nulla. Ha costruito una squadra unita, con un'identità precisa e uno stile di gioco che porta risultati. Noi continueremo a seguirlo perché crediamo totalmente nel suo staff. Alla fine sono i risultati che parlano".