Monaco-Psg 2-4, Embolo illude: Dembelè e Ramos lanciano Luis Enrique

Nell'anticipo della 16ª giornata di Ligue 1 il Psg supera 4-2 il Monaco allo Stadio Louis II. La squadra di Luis Enrique sblocca l'incontro nel primo tempo con Doue , nella ripresa Ben Seghir ed Embolo ribaltano la sfida in 7', ma i parigini trovano il pari al 64' con Dembelè e nel finale il gol vittoria con Gonçalo Ramos . In pieno recupero ancora Dembelè arrotonda il punteggio.

Embolo non basta: super Dembelè lancia Luis Enrique

Nella ripresa la risposta del Monaco è veemente. Al 53' Ben Seghir trasforma un calcio di rigore assegnato dal direttore di gara per un fallo di mano di Marquinhos, 7' più tardi Embolo completa la rimonta e porta in vantaggio i suoi. La gioia però dura poco per i ragazzi di Hutter, raggiunti al 64' da Dembelè che approfitta di un rimpallo favorevole in area avversaria e deposita in rete, a porta vuota, il gol del 2-2. Quando il pareggio sembrerebbe ormai cosa fatta, all'83' il Psg piazza la zampata con Gonçalo Ramos che di testa incorna il 3-2, sfruttando un corner di Kang-In Lee. Quest'ultimo sfiora il poker al 92', che arriva poco dopo, ancora con Dembelè. L'ex Dortmund e Barcellona fa doppietta e porta a +10 il vantaggio in classifica sul Monaco.