Monaco-PSG, dove seguire il big match della 16° giornata di Ligue 1

Mercoledì 18 dicembre 2024 , alle ore 20:45, lo Stade Louis II sarà il palcoscenico di un big match per la vetta della Ligue 1 , sfida valida per la 16ª giornata di Ligue 1 . Da una parte, il Monaco , desideroso di ridurre il distacco di sette punti dai parigini e restare agganciato alla corsa per il titolo. Dall’altra, il Paris Saint-Germain , che arriva a questo appuntamento forte della sua leadership in campionato, ma con alcune incertezze da dissipare

Dove vedere Monaco-PSG in diretta?

MONACO, GERMANIA - 26 NOVEMBRE: Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain lascia il campo dopo aver ricevuto un cartellino rosso durante la partita della Fase MD5 della UEFA Champions League 2024/25 tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain alla Football Arena di Monaco di Baviera il 26 novembre 2024 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Sfortunatamente per gli appassionati italiani, la partita non sarà visibile nel nostro Paese. Nessuna emittente televisiva ha acquisito i diritti per trasmettere la Ligue 1 in Italia nella stagione 2024-2025. Per chi desidera rimanere aggiornato, è possibile seguire il match attraverso i Social media ufficiali di Monaco e PSG, che offriranno aggiornamenti in tempo reale, highlights e reazioni post-partita.