Reggiana-Sassuolo 16 anni dopo: la Regia non ha mai battuto i neroverdi
I precedenti sorridono al Sassuolo, Reggiana sempre sconfitta
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Derby e mercato
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Due cicli diversi fra loro...
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