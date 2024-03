Milan-Roma ventesimo derby italiano in Europa: tutti i precedenti

Dunque Milan-Roma. Per i giallorossi si tratta del terzo derby italiano nelle coppe europee. Il primo è la finale di Coppa UEFA 1990/1991, in cui i giallorossi furono sconfitti dall’Inter: 2-0 a Milano con un rigore di Matthaeus e un gol di Berti e un insufficiente 1-0 a Roma con rete di Rizzitelli a 9 minuti dal 90’. Il secondo, più recente, è il doppio confronto con la Fiorentina degli ottavi di finale di Europa League 2014/2015: 1-1 al Franchi, ma poi 3-0 viola al ritorno a Roma.

La prima nel 1990, contro la Sampdoria in Supercoppa Europea. Andata a Genova 1-1 con le reti di Mikailitchenko ed Evani, ritorno a Bologna con 2-0 per il Milan di Sacchi si impose per 2-0 grazie a Gullit e Rijkaard. Tre anni dopo, sempre in Supercoppa, Parma-Milan 0-1 e Milan-Parma 0-2. Poi, quattro successi consecutivi nei derby italiani per il Milan: il primo nella semifinale di Champions League del 20023 contro l'Inter, a seguire la finale contro la Juventus a Manchester. Due stagioni dopo, nei quarti di finale di Champions, Milan-Inter 2-0 e Inter-Milan 0-3 a tavolino. Due derby di fila anche nella scorsa Champions: rossoneri qualificati contro il Napoli, eliminati dall'Inter.