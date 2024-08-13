Genoa, Gilardino: "Zero alibi, l'ingenuità di De Winter ha condizionato la gara"
Terzo ko di fila, Coppa Italia compresa, per il Genoa di Gilardino
Terzo ko di fila, Coppa Italia compresa, per il Genoa di Gilardino
Ipotesi porte chiuse scongiurata
Massima allerta in vista del 25 settembre
Calo nel 2' tempo
Due atti vandalici in poche ore
Le Forze dell'Ordine restano vigili
Sfida calda al Ferraris...
"Museo vuoto" e "I fatti del 5 maggio" nel botta e risposta tra ultras
Derby, i tifosi del Genoa in coda per i biglietti
Tutto sembra portare verso la soluzione...
Cercando di smorzare la tensione...
La presentazione al derby?
Definite le giornate di Serie A ma anche dei sedicesimi di Coppa
Il progetto va avanti
Altro mister, altro derby
Meglio prevenire...
Pressione e sconfitta...
Genoa in e Samp out
Il Grifone si conferma...
Chi la fa l'aspetti...
Vigilia importante...
Quanti abbonati...
Le indagini proseguono...
Tutti insieme...
Ci risiamo...
Il Gila alla vigilia
"Gudmundsson? Non vendiamo senza un sostituto"
Tutto può essere...
Prime schermaglie...